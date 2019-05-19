Житель Лунинца расстрелял из пневматики припаркованные под подъездом автомобили

Источник материала: Tut.by

Житель Лунинца взял в гости пневматический пистолет, чтобы похвастать перед друзьями — и расстрелял из окна припаркованные возле дома автомобили, сообщает пресс-служба милиции Брестской области.

О произошедшем в милицию сообщили владельцы поврежденных автомобилей. В Audi «пострадали» ветровое стекло, капот и крыло, а в Kia — стекло и двери.

По подозрению в совершении преступления задержали 22-летнего жителя Лунинца. В тот день он пришел к другу в гости. Во время застолья вышел на балкон и начал стрелять из пневматического пистолета в стены соседнего дома и припаркованные автомобили. В милиции он рассказал, что пневматику он купил в 2016 году, а к друзьям ее взял, чтобы похвастать.

Причиненный ущерб оценили в 740 рублей. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за хулиганство.