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«Искусственное дыхание делала дочке сама». Мама умершей в Турове третьеклашки о том, что произошло

20.05.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Внезапная смерть третьеклассницы Ани Земляник из Турова, которой 17 мая стало плохо во время школьной спортивной викторины, пока вызывает много вопросов. Мама девочки Татьяна Земляник была с дочкой с того момента, как ей вдруг стало плохо, и почти до ее смерти — и рассказала, что произошло.

Татьяна работает учителем в этой же школе № 2, где училась ее Аня. По словам женщины, еще за пять минут до начала спартакиады она видела свою дочь, она ни на что не жаловалась и была веселой. Все, как всегда. А уже через минут 15 к Татьяне прибежали дети: «Вашей Аньке плохо!».

— Аня говорила, что кружится голова, теряла сознание. Вызвали скорую. Ждали. Скорая ехала 40 минут, хотя станция совсем рядом, — рассказывает женщина.

Когда мама с дочкой оказались в приемном покое, врачи, говорит женщина, тоже не торопились.

— Нам не сделали ни кардиограмму, ни УЗИ. Капельницу и то искали, кто бы мог поставить. Аня теряла сознание, просила пить — и я сама делала ей искусственное дыхание. Спустя час нас отправили в Житковичи, но потом скорую вернули обратно в Туров. Сказали, мол, выпала капельница. После этого меня из машины «попросили». И следующий час, до приезда реаниматологов из Житковичей, меня к ней уже не пускали, — вспоминает Татьяна.

Вскоре Аня умерла.

Татьяна говорит, что ее дочка была здоровой, активной девочкой, занималась танцами и никогда не жаловалась на здоровье.

— Своего ребенка я уже не верну. Но никто не знает, что может случиться в следующий раз. Раньше у нас была больница с детским, хирургическим и другими отделениями. Но теперь в городе с трехтысячным населением — а есть еще и население близлежащих деревень! — ни специалистов, ничего, — говорит Татьяна.

Туровская городская больница состоит из стационара на 15 коек сестринского ухода и поликлиники. В ней есть лаборатория, ЭКГ-кабинет, физиотерапевтический, массажный, стоматологический, рентгеновский, хирургический, терапевтический, педиатрический.

Центральная районная больница находится в Житковичах.

У женщины осталось еще двое детей — старший сын и сестра-близняшка Ани.

TUT.BY не удалось получить комментарий по ситуации ни в Туровской больнице, ни в облздраве, ни у пресс-секретаря Минздрава.

В Следственном комитете рассказали, что в тот день Аня участвовала в школьном забеге на дистанцию 500 метров. Пробежав несколько десятков метров, девочка почувствовала недомогание и остановилась. В короткий промежуток времени самочувствие ребенка резко ухудшилось.

— Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Школьницу незамедлительно доставили в Туровскую больницу, где оказали первую медицинскую помощь. В целях оказания квалифицированной помощи врачами узких специальностей ребенка поместили в автомобиль скорой помощи для транспортировки в Житковичскую ЦРБ. В автомобиле состояние девочки ухудшилось и, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, она скончалась.

По данному факту проводится проверка, в ее рамках изъята вся медицинская документация, касающаяся оказания девочке медпомощи. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в марте прошлого года умерла ученица 4-го класса одной из гомельских школ: Ксения Мохорева сходила в школу, вернулась, сделала уроки, нянчила младшего братишку и ни на что не жаловалась. А поздно вечером девочку сковала боль. Перепуганные родители вызвали «скорую». Малышку отвезли в больницу, но спасти ребенка не удалось. Позже в СК озвучили причину произошедшего — по заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть ребенка наступила от острой сердечной недостаточности. Каких-либо нарушений в действиях медперсонала не выявлено.

 
 
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Внезапная смерть третьеклассницы Ани Земляник из Турова, которой 17 мая стало плохо во время школьной спортивной викторины, пока вызывает много вопросов, ответов...
 
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