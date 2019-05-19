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«Искусственное дыхание делала дочке сама». Мама умершей в Турове третьеклашки о том, что произошло
20.05.2019 17:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Внезапная смерть третьеклассницы Ани Земляник из Турова, которой 17 мая
Татьяна работает учителем в этой же школе № 2, где училась ее Аня. По словам женщины, еще за пять минут до начала спартакиады она видела свою дочь, она ни на что не жаловалась и была веселой. Все, как всегда. А уже через минут 15 к Татьяне прибежали дети: «Вашей Аньке плохо!».
— Аня говорила, что кружится голова, теряла сознание. Вызвали скорую. Ждали. Скорая ехала 40 минут, хотя станция совсем рядом, — рассказывает женщина.
Когда мама с дочкой оказались в приемном покое, врачи, говорит женщина, тоже не торопились.
— Нам не сделали ни кардиограмму, ни УЗИ. Капельницу и то искали, кто бы мог поставить. Аня теряла сознание, просила пить — и я сама делала ей искусственное дыхание. Спустя час нас отправили в Житковичи, но потом скорую вернули обратно в Туров. Сказали, мол, выпала капельница. После этого меня из машины «попросили». И следующий час, до приезда реаниматологов из Житковичей, меня к ней уже не пускали, — вспоминает Татьяна.
Вскоре Аня умерла.
Татьяна говорит, что ее дочка была здоровой, активной девочкой, занималась танцами и никогда не жаловалась на здоровье.
— Своего ребенка я уже не верну. Но никто не знает, что может случиться в следующий раз. Раньше у нас была больница с детским, хирургическим и другими отделениями. Но теперь в городе с трехтысячным населением — а есть еще и население близлежащих деревень! — ни специалистов, ничего, — говорит Татьяна.
У женщины осталось еще двое детей — старший сын и сестра-близняшка Ани.
TUT.BY не удалось получить комментарий по ситуации ни в Туровской больнице, ни в облздраве, ни у пресс-секретаря Минздрава.
В Следственном комитете
— Была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Школьницу незамедлительно доставили в Туровскую больницу, где оказали первую медицинскую помощь. В целях оказания квалифицированной помощи врачами узких специальностей ребенка поместили в автомобиль скорой помощи для транспортировки в Житковичскую ЦРБ. В автомобиле состояние девочки ухудшилось и, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, она скончалась.
По данному факту проводится проверка, в ее рамках изъята вся медицинская документация, касающаяся оказания девочке медпомощи. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, в марте прошлого года
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Внезапная смерть третьеклассницы Ани Земляник из Турова, которой 17 мая стало плохо во время школьной спортивной викторины, пока вызывает много вопросов, ответов...
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