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БелЖД расширила список станций, где можно подключиться к WI-FI

20.05.2019 17:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога расширила список станций, где можно подключиться к Wi-Fi. В конце апреля 2018 года беспроводная сеть появилась дополнительно на 33 станциях БЖД. Теперь зайти в Интернет можно на 160 остановочных пунктах, сообщает сайт БелЖД.

Также бесплатный Wi-Fi подключили в 18 поездах бизнес-класса, курсирующих по четырем направлениям: Минск — Бобруйск, Минск — Брест, Минск — Барановичи, Минск — Орша.

Ранее такая возможность предоставлялась в международных поездах, следующих из Минска в Вильнюс. Согласно данным БЖД, активнее всего к беспроводному Интернету пассажиры подключаются в Бресте, Гомеле и белорусской столице. Чтобы подключиться к сети, необходимо зарегистрироваться и получить код доступа с помощью СМС на номер мобильного телефона.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 33
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Также бесплатный Wi-Fi подключили в 18 поездах бизнес-класса, курсирующих по четырем направлениям: Минск - Бобруйск, Минск - Брест, Минск - Барановичи, Минск - Орша.
 
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