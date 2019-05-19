БелЖД расширила список станций, где можно подключиться к WI-FI

Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога расширила список станций, где можно подключиться к Wi-Fi. В конце апреля 2018 года беспроводная сеть появилась дополнительно на 33 станциях БЖД. Теперь зайти в Интернет можно на 160 остановочных пунктах, сообщает сайт БелЖД .

Также бесплатный Wi-Fi подключили в 18 поездах бизнес-класса, курсирующих по четырем направлениям: Минск — Бобруйск, Минск — Брест, Минск — Барановичи, Минск — Орша.

Ранее такая возможность предоставлялась в международных поездах, следующих из Минска в Вильнюс. Согласно данным БЖД, активнее всего к беспроводному Интернету пассажиры подключаются в Бресте, Гомеле и белорусской столице. Чтобы подключиться к сети, необходимо зарегистрироваться и получить код доступа с помощью СМС на номер мобильного телефона.