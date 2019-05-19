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Минтруда отчиталось о снижении уровня безработицы

20.05.2019 17:09 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, уровень зарегистрированной безработицы в стране за год снизился весьма значительно.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2019 года составил 0,3% и по сравнению с 1 мая 2018 года (0,5%) снизился на 0,2% пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы в Брестской и Гродненской областях составил 0,5%; в Витебской, Гомельской и Могилевской областях – 0,4%; в Минской – 0,3%, в г. Минске − 0,1%.

На учете в качестве безработных на 1 мая 2019 года состояло 14,5 тыс. человек, что на 33,5% безработных меньше, чем на 1 мая 2018 года (21,8 тыс. человек).

Нанимателями на 1 мая 2019 года заявлены сведения о наличии 80,6 тыс. свободных рабочих мест, что на 22,8 процента больше, чем на 1 мая 2018 года (65,7 тыс.). Спрос на работников по рабочим профессиям составил 63,1% от общего числа вакансий против 61,4% на 1 мая 2018 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда республики на 1 мая 2019 г. составил 0,2 безработных на одну вакансию (на 1 мая 2018 г. – 0,3).

При этом в Брестской и Витебской областях данный показатель составил 0,3 безработных на вакансию; Гомельской, Гродненской и Могилевской - 0,2; Минской области и г. Минске − 0,1 безработных на вакансию.

В январе-апреле 2019 года за содействием в трудоустройстве обратилось 56,6 тыс. человек, из которых поставлено на учет в качестве безработных 35,8 тыс. человек.

Стоит отметить, что уровень зарегистрированной безработицы традиционно куда ниже, чем уровень фактической. Так, по данным Национального статистического комитета, в 4 квартале 2018 года уровень фактической безработицы составлял в Беларуси 4,8%, тогда как уровень зарегистрированной безработицы по данным Минтруда в сентябре 2018 года составлял 0,3%.

В первом квартале прошлого года уровень фактической безработицы превышал пять процентов или более 260 тысяч человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно последним данным Министерства труда и социальной защиты Беларуси, уровень зарегистрированной безработицы в стране за год снизился весьма значительно.
 
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