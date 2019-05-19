ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кошка, которую спасали всем двором в Витебске, умерла. Куда пойдут пожертвования?

20.05.2019 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кошка, которую 12 мая выбросили из окна на шестом этаже дома на улице Воинов-интернационалистов и которую спасали всем двором, вечером 19 мая умерла, пишет «Витебский курьер».


Напомним, животное на глазах у местной детворы выбросили из окна квартиры на шестом этаже, где, по словам жильцов, живет женщина с мужем и сожителем. Взрослые подобрали кошку из лужи крови и отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали у нее перелом челюсти и трещину в тазобедренном суставе. Животное прооперировали. Позже у кошки начались осложнения после падения с высоты.

Жильцы дома оплачивали дорогостоящее лечение в ветклинике. По состоянию на 17 мая люди собрали около 600 рублей. 460 рублей потратили на услуги ветеринаров.

Сейчас, когда кошка умерла, остаток собранных денег жители дома планируют перевести на счет городского приюта для бездомных животных.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животное на глазах у местной детворы выбросили из окна квартиры на шестом этаже, где, по словам жильцов, живет женщина с мужем и сожителем.
 
Новости дня
Новости общества
 
Витебск хотят украсить зелеными арт-объектами, но вандалы уже повредили первый - двух львов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика