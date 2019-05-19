Кошка, которую спасали всем двором в Витебске, умерла. Куда пойдут пожертвования?

Источник материала: Tut.by

Кошка, которую 12 мая выбросили из окна на шестом этаже дома на улице Воинов-интернационалистов и которую спасали всем двором , вечером 19 мая умерла, пишет «Витебский курьер».





Напомним, животное на глазах у местной детворы выбросили из окна квартиры на шестом этаже, где, по словам жильцов, живет женщина с мужем и сожителем. Взрослые подобрали кошку из лужи крови и отвезли в ветклинику. Врачи диагностировали у нее перелом челюсти и трещину в тазобедренном суставе. Животное прооперировали. Позже у кошки начались осложнения после падения с высоты.

Жильцы дома оплачивали дорогостоящее лечение в ветклинике. По состоянию на 17 мая люди собрали около 600 рублей. 460 рублей потратили на услуги ветеринаров.

Сейчас, когда кошка умерла, остаток собранных денег жители дома планируют перевести на счет городского приюта для бездомных животных.