Витебск хотят украсить зелеными арт-объектами, но вандалы уже повредили первый - двух львов

Источник материала: Tut.by

Работники «Зеленхоза» 20 мая готовились установить возле облисполкома необычный арт-объект — раскрытый «кошелек», из которого падают… нет, не монеты — цветы. Но в планы внесли коррективы вандалы: пришлось ехать и исправлять испорченную композицию со Витебске осваивают топиар — ландшафтные фигуры. Первыми стали зеленые львы">львами из искусственной травы, которую недавно установили возле ТЦ «Беларусь», сообщают "Витебские вести".



Фото: «Витебские вести»

С утра возле ТЦ «Беларусь», где установили зеленых львов на красном шамоте, озеленители обнаружили печальную картину: кто-то разбросал все камушки, уложенные на восьми квадратных метрах. Работницы взялись за восстановление композиции.

— Опускаются руки, когда сталкиваемся с такими фактами, — комментирует ситуацию заместитель директора «Зеленхоза» Валентина Шендюкова. — А ведь задумка красивая: украсить знаковые места в Витебске зелеными фигурами зверей — на улицах появятся медведи, лани, кролики, дельфины. Но как они приживутся в городской среде, зависит от культуры жителей.



Такие зеленые скульптуры хотят установить в Витебске

Львы простояли несколько дней, а на них уже взбирались не только дети, но и взрослые. Металлическая основа арт-объекта, на котором «растет» искусственная трава, не выдерживает такой нагрузки.

Идею озеленения с помощью топиара — скульптур из искусственной травы — предложил один из витебских предпринимателей. Озеленители хотят органично вписать арт-объекты в городское пространство. Задумку поддержали местные власти.