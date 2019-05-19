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Ответ МВД епископам: верующие не будут платить милиции при проведении массовых мероприятий
20.05.2019 18:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конференция католических епископов Беларуси получила ответ министра внутренних дел Игоря Шуневича относительно платы за услуги милиции при проведении массовых мероприятий для верующих, сообщает
Конференция католических епископов обращалась в Совет министров с вопросом о том, касается ли постановление № 49 «Об утверждении Положения о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка, оказываемых органами внутренних дел, расходов, связанных с медицинским обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия» проведения религиозных мероприятий, пилигримок, процессий и других обрядов, в которых участвуют верующие.
Напомним,
В ответе, подписанном министром внутренних дел Игорем Шуневичем, сказано, что деятельность постановления на религиозные мероприятия не распространяется. Причем речь идет о мероприятиях, которые проходят и в культовых зданиях, и на территориях, которые к ним относятся, и в других местах, предоставленных религиозным организациям, в местах пилигримок, на кладбищах и пр.
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Конференция католических епископов Беларуси получила ответ министра внутренних дел Игоря Шуневича относительно платы за услуги милиции при проведении массовых...
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