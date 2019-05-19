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Борисовчанин стал победителем международного конкурса

20.05.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Конкурс проводился с 21 февраля по 12 апреля 2019 года государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» с целью поддержки и развития творческих способностей обучающихся, выявления и поощрения талантливых учащихся.

К участию в конкурсе приглашались учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, любого региона Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Поздравляем победителя!

http://borisov.gov.by/novosti-regiona/item/35463-luchshij-risunok-rzheutskogo-igorya

 
 
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Игорь Ржеутский, учащийся 10 «А» класса ГУО «Гимназия №3 г. Борисова» стал победителем международного конкурса творческих работ обучающихся, посвящённый 180-летию...
 
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