Борисовчанин стал победителем международного конкурса

Источник материала: Единство

Конкурс проводился с 21 февраля по 12 апреля 2019 года государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования и социальных технологий» с целью поддержки и развития творческих способностей обучающихся, выявления и поощрения талантливых учащихся.

К участию в конкурсе приглашались учащиеся общеобразовательных учреждений, студенты учреждений среднего и высшего профессионального образования, любого региона Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья.

Поздравляем победителя!