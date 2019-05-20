«Я бы умер за нее». Минчанин разложил палатку перед окнами девушки, чтобы она его простила

Источник материала: Tut.by

Под окнами дома на Железнодорожной, 126 несколько часов сидит парень. Он разложил палатку, поставил стулья — так хочет вернуть девушку, с которой расстался. «Помогите им, пожалуйста, может, вам удастся их примирить», — написали в редакцию TUT.BY жители дома.



Балкон девушки на третьем этаже — слева

Парня, который с 16 часов 20 мая дежурит у балкона своей девушки, зовут Максим Тимошков. Ему 24 года. Сейчас он сидит на раскладном стуле у «костра», который имитируют лампочки. Палатку купил на последние деньги по акции, чтобы поставить у окна любимой. Рядом стоит музыкальная колонка, но не играет — батарейка разрядилась. Девушки дома нет. А может, и есть, но не подает виду — свет в ее окне не горит.

Ту, из-за которой Максим переживает, зовут Лена. Парень рассказывает, что она учится на заочном отделении, работает после колледжа. То, что произошло между ними, можно описать на молодежном сленге как «сложный замес».



Максим. Он работает в типографии печатником, рассказывает, что служил в армии, танцует Illusion. Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Максим познакомился с Леной в 2017 году. Год пара встречалась, потом парень решил расстаться.

— Наверное, уже ничего невозможно вернуть. Я столько дров наломал. Мы расстались, потому что я влюбился в другую, но у нас с ней не сложилось. Лена сказала, что из-за меня она разочаровалась в других парнях и не может ни с кем встречаться, — рассказывает он.

Молодой человек говорит: притяжение осталось, но сойтись не смогли, чувствовали одновременно и вину, и обиду, и симпатию друг к другу.

— Ее скромность дополняла мою раскованность. Мы были как инь и ян. Она дала мне второй шанс — ушла, а я не пошел за ней. Обидевшись, шла после дня рождения одна — из Сухарево до Михалово. Я так много сделал ей боли, я сам не мог себя простить, — говорит Максим.

Дальше у пары было все как у людей: пытались сойтись, расходились и сомневались друг в друге.

— Сколько раз мы «блочили» друг друга! Но с другими девушками я понимал, что это не то. Я принял решение за нее бороться. Но она сказала, что не хочет давать мне ложных надежд, поэтому я решил, что надежда должна умереть здесь.

Парень считает: только сидя у окон ее дома, он может быть рядом с Леной.





На раскладном стуле парень провел уже несколько часов. Ночевать будет в палатке. У него есть подушки, одеяла, зачем-то Максим взял с собой мангал и большую свечу. Утром он поедет домой, а вечером вернется.

— Я буду нести вахту, насколько это возможно, насколько хватит сил. Первая причина — завоевать ее, вторая — я сам переживаю те страдания, которые переживала она из-за меня. Я сегодня пришел к ней с этим всем, говорю: «Пошли со мной в поход». Она отказалась и посмеялась.

Спрашиваем, не боится ли Максим милиции — вдруг придут и прогонят.

— А чего мне бояться? Я же не нарушаю закон. Я сейчас не боюсь ничего, пока у меня есть что-то внутри. Я уйду, когда все это внутри меня умрет. Просто буду ждать здесь. Я не могу ничего, ни есть, ни спать, не ем вторые сутки, я без Лены не могу.





— У меня не тоннельное мышление, я понимаю, что есть другие девушки и жизнь продолжится. Но я бы умер за нее. Она говорит, что любит меня, значит, я должен тут оставаться. Жду, что она выйдет, простит меня и мы будем снова вместе. Я бы хотел на ней жениться, но вот так странно складывается судьба, — говорит Максим.

На прощание мы рекомендуем ему укутываться потеплее и не терять надежды, а Максим остается ждать.