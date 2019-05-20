Неожиданное и странное, инаугурация, проблемы с Huawei и как выйти из БРСМ - все за вчера

СК выступил с официальным заявлением по делу о гибели инспектора ГАИ в Могилеве. Напомним, 22-летний лейтенант милиции Евгений Потапович найден застреленным 16 мая. Если кратко: черной «Волги» не было, основная версия — суицид. Инспектор, по мнению следствия, купил дрова, лопату, жидкость для розжига, снял и сжег штаны, заковал себя в наручники и выстрелил себе в голову. У вас тоже есть к этой версии некоторые вопрос? Свои мы сформулировали вот здесь.
Кто у нас теперь будет отвечать за обеспечение экономического роста страны (преимущественно — за счет экспорта)? Лукашенко назначил одного.
В Киеве прошла инаугурация новоизбранного, шестого президента Украины Владимира Зеленского. «Каждый из нас президент, каждый несет ответственность за Украину, которую мы оставим нашим детям. Европейская страна начинается с каждого: мы выбрали путь в Европу, но Европа — она не там, она — тут. И это наша общая мечта, но у нас есть и общая боль: каждый из нас умер на Донбассе, каждый из нас переселенец, каждый из нас, кто разделил эту боль. Но мы все одолеем, потому что каждый из нас — украинец». Как все прошло — читайте здесь. Владимир Зеленский обратился к США за помощью, пообещал прекратить огонь на Донбассе и распустить Верховную раду. А еще попросил депутатов и чиновников не вешать его портрет в кабинетах. Чем предложил заменить — расскажем здесь.
Вчера в обращении появились новые белорусские банкноты двух номиналов. Видели уже?
В Минске прошел очередной форум предпринимателей. Торговцы собрались, чтобы обсудить проблемные вопросы: конкуренцию со стороны «азиатских» магазинов, которые торгуют дешевым товаром (но к качеству которого есть немало вопросов у чиновников), изменения в набивший оскомину 222-й указ, эксперимент по маркировке обуви. На форуме ИП в очередной раз заявили, что хотят встретиться с президентом для «честного и открытого разговора». Как это было — читайте и смотрите здесь.
А видели, какие успешные семейные бизнесы есть в Беларуси? Как показывает мировая история, именно семейный бизнес в итоге оказывается самым жизнеспособным в вихре финансовых и рыночных форс-мажоров. Небольшая история предпринимательства в нашей стране это тоже подтверждает. Практически все бизнес-альянсы, созданные в 1990-х годах на соседских, вузовских, армейских и спортивных связях, развалились, часто сопровождаясь громкими скандалами. Незыблемы (за редкими исключениями) только семейные компании — и вот вам топ-10 самых успешных братских союзов в белорусском бизнесе. Там даже близнецы есть!
В суде в Минске начали рассматривать дело в отношении основателя «Дариды» Владимира Делендика — в декабре прошлого года он совершил ДТП, в котором погибла женщина. «Я с самого начала признавал свою вину в произошедшем, компенсировал ущерб пострадавшим и нахожусь с ними в хороших отношениях», — рассказал бизнесмен перед началом заседания. Будем следить за процессом, конечно.
Какой у вас смартфон? Если Huawei, говорят, нужно начинать беспокоиться. Вы знаете, что корпорация Google приостановила бизнес-контакты с китайской Huawei после того, как власти США приняли решение внести последнюю в черный список (но потом временно разрешили работать в США)? Поговаривают, на Huawei будет недоступна ОС Android. Так ли это и что будет с вашими смартфонами?
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Продолжаем второй сезон проекта «Люди на границе» — сейчас рассказываем о наших соседях, которые живут совсем рядом с Беларусью. Польская деревня Токары всего в 200 метрах от белорусской границы. Здесь живут 134 человека, есть костел, солнечные батареи на многих домах (за деньги ЕС) и почти нет молодежи. Наш Леша Судников съездил в Токары и поговорил с местными про белорусов, пенсии (вы наверняка удивитесь) и многое другое.
А вот вам война глазами немецкого солдата. Бывший военнослужащий Третьего рейха Пауль Зюдмайер, которому в этом месяце исполнится 92 года, рассказал нам об отце-антифашисте, остарбайтерах из СССР и военном опыте на территории Югославии. А жена у него — из Советского Союза!
Все, что вы хотели знать о БРСМ — здесь (даже если ничего не хотели, все равно прочтите!) Недавно на площади Государственного флага 25 пионеров торжественно вступили в БРСМ. В прошлом году в организации состояло 450 тысяч молодых белорусов. А ведь выйти из организации порой оказывается тяжелее, чем сдать экзамен по высшей математике. Знали об этом? Но есть и бонусы.
Видели наши уникальные вертолеты-беспилотники? Раньше такие делали только в США, а теперь вот и наши научились — да и намного дешевле выходит. (А еще нам главную военную тайну почти рассказали).
Если вы еще не решили квартирный вопрос, но понимаете, что с чего-то нужно начинать — Минска">вам сюда: собрали самые бюджетные «однушки» Минска и показываем, как они выглядят.
Кстати, о квартирном вопросе… В Польше женщина родила… сразу шестеро детей. В стране это первый случай! Рассказываем, как малыши, и надеемся, что им помогут с жильем — в «однушке», например, такой молодой семье точно не выжить!
Кстати! Вчера утром вышла последняя серия «Игры престолов» — смотрели (а вот китайцы — нет)? Зрителям нелегко отпускать полюбившихся героев, а каково актерам? Мы собрали посты, в которых персонажи сериала прощаются с фанатами и со своим прошлым.