Врач ответил на вопросы читателей о лазерной коррекции зрения

Источник материала: Tut.by

Новый выпуск проекта «Вопросы к офтальмологу» посвящен самым актуальным вопросам о лазерной коррекции зрения, которые нам задали читатели. На их письма ответил Сергей Юшкевич — офтальмохирург высшей категории специализированного центра восстановления зрения «Оптимед».

Мне 21 год. Есть выраженное наследственное ухудшение зрения (-3,0 и -3,5). Могу ли я делать лазерную коррекцию? У моей матери зрение точно такое же. С 7 и до 18 лет оно постепенно ухудшалось, теперь более-менее держится на одном месте. Как вообще приостановить падение зрения и возможно ли это? Вопрос касается и детей. Если лечащий врач уверен, что зрение перестало меняться, у вас есть возможность сделать лазерную коррекцию, что может позволить забыть об очках и контактных линзах. Часто зрение падает, когда завершаются критические периоды роста и развития человека, — например, к концу подросткового возраста. Помочь это приостановить может постоянное наблюдение у офтальмолога и своевременное выполнение всех его рекомендаций. Для начала можете сделать комплексную диагностику, чтобы понять, почему зрение падало и действительно ли оно перестало ухудшаться.

Лазерную коррекцию можно делать в условиях медикаментозного сна. Есть ли подобная услуга в Беларуси? Каковы особенности такой процедуры? Лазерную коррекцию в условиях наркоза в Беларуси не делают, так как сама процедура довольно легко переносится пациентами. Сам по себе наркоз не является абсолютно безопасным для человека и требует последующего обязательного наблюдения пациента в течение суток в условиях стационара. Негативный опыт использования наркоза в частных медицинских центрах всегда будет мотивировать врачей отказываться от медикаментозного сна там, где в этом действительно нет необходимости.

Какие реальные противопоказания есть для лазерной коррекции? Влияет ли беременность на процедуру коррекции? Лучше делать ее до или после родов? Противопоказаниями для лазерной коррекции являются любые воспалительные процессы в органах зрения, наследственные заболевания роговицы, не вылеченная патология сетчатки и выраженное состояние «ленивого глаза». Если женщина беременна, лазерную коррекцию ей ни в коем случае не сделают. В этом случае процедуру лучше отложить на послеродовый период, когда будет полностью восстановлен гормональный баланс. Обычно врач предлагает сделать лазерную коррекцию как до беременности и родов, так и после. По статистике, большинство девушек проходят процедуру до рождения ребенка.

У меня в сумме на оба глаза -13, по отдельности -12,5 с небольшим (контактные линзы на -10). В линзах вижу 7−8 строчек. Задумываюсь о частичной лазерной коррекции, так как у меня дистрофия сетчатки и я периодически прохожу процедуру лазерной коагуляции. Понимаю, что «единицы» у меня уже не будет никогда даже с помощью лазерной коррекции, тем более что не знаю, в каком состоянии роговица. Но возможно ли улучшить зрение на 3−5 диоптрий? Насколько такие операции распространены и успешны? Следите ли вы за состоянием пациентов после коррекции (меня интересует динамика изменения зрения в результате процедуры)? Вам стоит пройти комплексную диагностику зрения, после чего хирург расскажет обо всех возможных вариантах его улучшения. Часто есть возможность устранить близорукость полностью, а не частично. Однако без полной информации о состоянии ваших глаз дать точный ответ нереально. Что касается наблюдения за состоянием зрения после процедуры, то обычно врачи следят за своими пациентами от 3 до 6 месяцев. В нашем центре пациенты наблюдаются год, так как зрение может восстанавливаться и меняться следующие 12 месяцев. И в случае необходимости пациенту делают бесплатную докоррекцию в течение года.

У меня астигматизм. На форумах пишут, что с этим диагнозом нельзя делать лазерную коррекцию зрения. Так ли это? Астигматизм является одним из самых частых показаний к лазерной коррекции зрения. Существуют технологии, которые позволяют добиваться идеально ровной поверхности глаза и исправлять астигматизм даже высоких степеней. Для того чтобы понять, можно и нужно ли именно вам делать операцию, нужно беседовать с офтальмологом.

Мне 37 лет. Хочу сделать лазерную коррекцию, противопоказаний нет. Но говорят, что в таком возрасте уже нет смысла ее делать, потому что после сорока зрение будет в любом случае ухудшаться. И что лучше через пару лет поставить хрусталики. Есть ли смысл ждать? 37 лет — это доступный возраст для лазерной коррекции зрения. Возрастные изменения действительно могут начаться, но когда именно это произойдет, предположить невозможно: все очень индивидуально. У кого-то — в 50, у кого-то — в 70. Поэтому в вашем возрасте можно делать лазерную коррекцию зрения. А вот пожилым людям эта процедура действительно не подходит: им восстанавливают зрение заменой хрусталиков.

Я занимаюсь легкой атлетикой. Хочу сделать лазерную коррекцию. Но сейчас столько методов: есть даже специально для спортсменов. Это просто маркетинг или он действительно отличается? Если да, то чем? Как выбрать и не прогадать? Даже с учетом того, что вы занимаетесь легкой атлетикой, вам подойдет любой способ лазерной коррекции. Конкретные же рекомендации возможны после диагностики и оценки текущего состояния ваших глаз лазерным хирургом. Специальный же метод для спортсменов, на мой взгляд, — это всего лишь маркетинг. Как правило, в течение первой недели после операции врачи ограничивают тренировки пациентов. Бассейн и купание в море тоже придется отложить примерно на месяц. Усиленные занятия спортом после окончания срока наблюдения, который длится около четырех месяцев, не влияют на полученный результат.