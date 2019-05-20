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Под Минском задержали иностранца, которого разыскивали в России за изнасилование и убийство

21.05.2019 09:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В минувший четверг милиция при поддержке «Алмаза» задержали 41-летнего азербайджанца. В России мужчину подозревают в изнасиловании и убийстве 23-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Видео: МВД Беларуси

Информация о том, что в Беларуси может находиться объявленный в розыск мужчина, поступила от московской полиции. В тот же день белорусские милиционеры установили, что мужчина направляется из Витебска в Минск на маршрутке.

«Его задержали на автозаправочной станции недалеко от столицы и выслали в принудительном порядке согласно законодательству Беларуси. Об этом были уведомлены российские полицейские. В соседнем государстве иностранца задержали сыщики московского уголовного розыска», — рассказали в милиции.

По данным российской стороны, перед тем как направиться в Беларусь, гражданин Азербайджана ночью подвозил 23-летнюю девушку домой. По дороге водитель изнасиловал и убил попутчицу, а ее труп сбросил в реку.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По данным российской стороны, перед тем как направиться в Беларусь, гражданин Азербайджана ночью подвозил 23-летнюю девушку домой. По дороге водитель изнасиловал и...
 
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