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В Гомеле ищут велосипедиста, который сбил парня на самокате и скрылся
21.05.2019 09:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле в результате столкновения велосипеда с самокатом один человек получил травмы. Подробности
Инцидент произошел 19 мая, около восьми вечера, на Восточном обходе.
Велосипедист столкнулся с молодым человеком на самокате. После этого он уехал. Парень на самокате в результате падения получил травмы. Скорая доставила его в больницу.
Потерпевший уже написал заявление в милицию. Велосипедиста разыскивают. Известно, что мужчина был одет в велосипедную форму, а также шлем светлого цвета с хвостиком или косичкой на нем.
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Инцидент произошел 19 мая, около восьми вечера, на Восточном обходе.
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