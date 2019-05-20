В Гомеле ищут велосипедиста, который сбил парня на самокате и скрылся

Источник материала: Tut.by

В Гомеле в результате столкновения велосипеда с самокатом один человек получил травмы. Подробности сообщает сайт Сhp24.by.

Инцидент произошел 19 мая, около восьми вечера, на Восточном обходе.

Велосипедист столкнулся с молодым человеком на самокате. После этого он уехал. Парень на самокате в результате падения получил травмы. Скорая доставила его в больницу.

Потерпевший уже написал заявление в милицию. Велосипедиста разыскивают. Известно, что мужчина был одет в велосипедную форму, а также шлем светлого цвета с хвостиком или косичкой на нем.