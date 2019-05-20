Реально работающее общественное самоуправление востребовано людьми - Мясникович

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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реально работающее территориальное общественное самоуправление востребовано людьми. Такое мнение в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал председатель Совета Республики Михаил Мясникович, сообщает БЕЛТА.

"Реально работающие органы территориального общественного самоуправления - будь то единоличные (старосты, старейшины) либо коллегиальные (советы, комитеты), созданные на территории микрорайонов, жилищных комплексов, кварталов, улиц, дворов, агрогородков, поселков, деревень, - востребованы людьми", - отметил спикер. Михаил Мясникович подчеркнул, что государственные органы должны создавать условия для их деятельности, делегировать им некоторые функции. "Существенную помощь здесь могут и должны оказать депутаты и соответствующие местные исполкомы", - считает он.

Председатель Совета Республики обратил внимание, что люди и сами нередко могут многое сделать для решения важных для них вопросов, а не ждать соответствующих действий власти. "В этом ключе нам крайне важно развивать территориальное общественное самоуправление. Ведь это хороший инструмент воспитания гражданского самосознания. Организации активного сотрудничества власти и народа. Возрождения и сохранения культурных ценностей, национальных обычаев и традиций, развития творчества. А в целом - преодоления пассивности населения, - убежден спикер. - Сегодня многие вопросы, например, по благоустройству, не требуют больших трат, участия органов власти. Их могут решить сами люди. Главное - поддерживать такие инициативы".

Михаил Мясникович прокомментировал результаты социологического опроса Национальной академии наук, который показал, что белорусы видят необходимость совершенствования системы местного управления и самоуправления. В Минске за трансформацию высказались 3/4 респондентов. В Брестской и Минской областях - около 2/3 опрошенных. "Хорошо, что люди дают оценку работе органов местного самоуправления. Выступают с предложениями и инициативами, как ее улучшить. Это свидетельствует о том, что система работает. Дает результаты. Быть может, не всегда те, которые нам бы хотелось, но отзывы людей во многом помогают нам определять слабые места, устранять недостатки", - резюмировал председатель Совета Республики.-0-