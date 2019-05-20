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Это и тематические беседы и классные часы, посвященные профилактике безопасности на водах, и спортивно - познавательные мероприятия на улице, в бассейнах, актовых залах. Также проходят родительские собрания при активном участии специалистов Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям и Борисовской спасательной станции ОСВОД, с освещением вопросов безопасности несовершеннолетних на водах в летний период Ребята посещают выставки творческих работ, сами рисуют.

18 мая, в субботу, школы - соседи ГУО СШ №2 и ГУО СШ №18 провели для учащихся 8 классов познавательно - спортивный квест « Осводовцами не рождаются, осводовцами становятся!». Активом первичек для участников были приготовлены станции: « Скорая помощь», « Спасение утопающих» «Правила поведения на воде», «Преодоление «водных « препятствии», «Бросание спасательного круга» и другие. Учащиеся смогли продемонстрировать как познавательные способности, так и спортивные. Председатели первичных организаций напомнили учащимся о правилах поведения на водах в летний период, осветили вопрос запрещенных мест купания в Борисовском районе.

Всем участникам квеста были вручены календари – памятки с правилами поведения на воде.

Впереди еще много запланированных мероприятий по профилактике безопасности на водах. ОСВОД настоятельно рекомендует строго соблюдать Правила охраны жизни людей на водах, утвержденных Постановлением Совета Министров РБ от 11.12.2009 № 1623

Председатель первичной организации ОСВОД СШ №18 Е.М.Минина