Восьмиклассник залез на крышу вагона в Минске и получил удар током

Источник материала: Tut.by

Подросток залез на вагон и получил удар током. Случилось это вечером 20 мая на станции «Минск-Сортировочный», сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

Подросток залез на крышу грузового вагона под контактной сетью электрифицированной железной дороги 25,5 кВ. К токоведущим элементам на вагоне не прикасался, но получил удар.

О происшествии сообщил в МЧС дежурный по станции Минск-Сортировочный 20 мая в 21.09.

Пострадавшему парню 13 лет, он учится в восьмом классе. С термическим ожогом электрической дугой 1−4 степени (50% тела) его доставили в больницу. Кроме ожогов, у подростка закрытый перелом левой лучевой кости, закрытый перелом шейки бедра слева, закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести, ожоговый шок.

Госпитализировали подростка в сознании, его состояние тяжелое.