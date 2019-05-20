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Восьмиклассник залез на крышу вагона в Минске и получил удар током

21.05.2019 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подросток залез на вагон и получил удар током. Случилось это вечером 20 мая на станции «Минск-Сортировочный», сообщает МЧС Минска.


Фото: МЧС Минска

Подросток залез на крышу грузового вагона под контактной сетью электрифицированной железной дороги 25,5 кВ. К токоведущим элементам на вагоне не прикасался, но получил удар.

О происшествии сообщил в МЧС дежурный по станции Минск-Сортировочный 20 мая в 21.09.

Пострадавшему парню 13 лет, он учится в восьмом классе. С термическим ожогом электрической дугой 1−4 степени (50% тела) его доставили в больницу. Кроме ожогов, у подростка закрытый перелом левой лучевой кости, закрытый перелом шейки бедра слева, закрытая черепно-мозговая травма средней тяжести, ожоговый шок.

Госпитализировали подростка в сознании, его состояние тяжелое.

 
Теги: Минск
 
 
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Случилось это вечером 20 мая на станции «Минск-Сортировочный», сообщает МЧС Минска
 
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