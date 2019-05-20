Свет или штраф. С 25 мая ГАИ обязует днем ездить с включенными фарами

Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 25 мая по 5 июня Госавтоинспекция проводет акцию "Внимание-дети!". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В этот период все водители будут обязаны ездить днем с включенным ближним светом фар. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до двух базовых величин (одна базовая величина - Br25,5).

В Госавтоинспекции отметили, что в период летних каникул водителям стоит быть особенно внимательными. Включенный свет фар поспособствует снижению детского травматизма на дорогах.

Кроме этого, автовладельцы не должны забывать о правилах перевозки детей. Ребенок должен быть в детском кресле, которое соответствует его росту и весу. За невыполнение правил грозит штрафом до четырех базовых, а в случае повторного нарушения - от двух до восьми.

Только с начала года в Минске произошло почти 20 ДТП, в том числе пять по вине детей.-0-