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Укороченные смены и развлечения в школе. Что предлагают городским детям на каникулах

21.05.2019 10:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Около Гродно действует всего два лагеря: «Купалинка» и «Зорька» и они пользуются большой популярностью у горожан. В этом году гродненские дети могут поехать в лагеря в других районах. В Гродненском же районе ребятам предлагают укороченные 9-дневные смены. Такие лагеря будут размещать на базе школ, сообщает телеканал «Гродно плюс».


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

— В этом году предусмотрены места с круглосуточным пребыванием на территории Зельвенского района, это лагерь «Голубая волна», и на территории Берестовицкого района, лагерь «Берестовицкий». В этих лагерях имеются свободные места, — говорит заместитель начальника отдела образования Гродненского горисполкома Елена Пахомова.

Новинкой нынешнего оздоровительного сезона станут укороченные 9-дневные смены. Такой вид отдыха будет преимущественно локализован в Гродненском районе. Детей будут размещать на базе учреждений образований. В качестве воспитателей ребят будут сопровождать их же школьные педагоги.

Помимо круглосуточных смен в школах будут организованы и лагеря с дневным пребыванием детей. Всего в Гродно их будет открыто 41, работать они будут на протяжении всего лета. Путевки в такие пришкольные лагеря платные, при этом почти половину суммы составляет государственная дотация.

Для детей, которые не захотят посещать лагеря, организуют досуговую программу: будут работать все учреждения дополнительного образования, центры культуры, молодежные центры, театры, кинотеатры.

Для детей ежедневно будут организовываться туристические маршруты. Стать их участником сможет каждый учащийся, обратившись к педагогу-организатору в своей школе. В рамках ежедневных маршрутов запланированы посещения зоопарка, музеев, пешие экскурсии по городу. Также на протяжении всего лета учащиеся смогут заниматься на школьном стадионе, также бесплатно посещать бассейн.

 
Теги: Гродно
 
 
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Около Гродно действует всего два лагеря: «Купалинка» и «Зорька», поэтому в этом году гродненские могут поехать в лагеря в других районах. В Гродненском же районе...
 
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