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EPAM собирает идеи, которые помогут модернизировать сферу образования
21.05.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
EPAM совместно с министерством образования Беларуси проведет третий «EPAM Engineering Jam». Хакатон станет площадкой для аккумулирования и реализации новых идей в сфере образования.
Цель — ускорить цифровую трансформацию образования и помочь сделать его более эффективным. EPAM предоставит площадку, эксперты компании поделятся знаниями и опытом, и помогут реализовать идеи, сообщают организаторы хакатона.
В течение месяца компания будет собирать мысли от педагогов, учеников, менеджеров в сфере образования, родителей и просто заинтересованных людей. Если вы готовы поделиться своими идеями,
Эксперты EPAM с участием специалистов министерства образования проанализируют поданные идеи, сформулируют их в виде задач для команд, участвующих в хакатоне. Ориентировочная дата проведения хакатона — июль 2019.
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EPAM совместно с министерством образования Беларуси проведет третий «EPAM Engineering Jam».
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