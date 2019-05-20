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EPAM собирает идеи, которые помогут модернизировать сферу образования

21.05.2019 11:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

EPAM совместно с министерством образования Беларуси проведет третий «EPAM Engineering Jam». Хакатон станет площадкой для аккумулирования и реализации новых идей в сфере образования.

Цель — ускорить цифровую трансформацию образования и помочь сделать его более эффективным. EPAM предоставит площадку, эксперты компании поделятся знаниями и опытом, и помогут реализовать идеи, сообщают организаторы хакатона.

В течение месяца компания будет собирать мысли от педагогов, учеников, менеджеров в сфере образования, родителей и просто заинтересованных людей. Если вы готовы поделиться своими идеями, заходите на сайт и заполните короткую форму до 15 июня.

Эксперты EPAM с участием специалистов министерства образования проанализируют поданные идеи, сформулируют их в виде задач для команд, участвующих в хакатоне. Ориентировочная дата проведения хакатона — июль 2019.

 
 
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EPAM совместно с министерством образования Беларуси проведет третий «EPAM Engineering Jam».
 
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