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Город с высоты 42 метров. Когда начнет работать колесо обозрения в Гродно?

21.05.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Колесо обозрения в парке Жилибера откроют не раньше осени. Ожидается, что увидеть город с высоты 42 метров можно будет ко дню города, который отмечается в середине сентября, сообщает «Вечерний Гродно».


Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Напомним, колесо обозрение привезли в Гродно в конце апреля. Оно займет пустующее место около американских горок. В аттракционе — 24 кабинки на 96 посадочных мест.

По словам главы администрации Ленинского района Ивана Курмана, сейчас проект колеса обозрения проходит экспертизу. Планируется, что в июне в парке начнут заливать фундамент для будущего аттракциона. После этого начнут монтировать саму конструкцию.

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Теги: Гродно
 
 
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Сейчас проект колеса обозрения проходит экспертизу. Планируется, что в июне в парке начнут заливать фундамент для будущего аттракциона. После этого начнут...
 
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