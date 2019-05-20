Город с высоты 42 метров. Когда начнет работать колесо обозрения в Гродно?

Источник материала: Tut.by

Колесо обозрения в парке Жилибера откроют не раньше осени. Ожидается, что увидеть город с высоты 42 метров можно будет ко дню города, который отмечается в середине сентября, сообщает «Вечерний Гродно».



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

Напомним, колесо обозрение привезли в Гродно в конце апреля . Оно займет пустующее место около американских горок. В аттракционе — 24 кабинки на 96 посадочных мест.

По словам главы администрации Ленинского района Ивана Курмана, сейчас проект колеса обозрения проходит экспертизу. Планируется, что в июне в парке начнут заливать фундамент для будущего аттракциона. После этого начнут монтировать саму конструкцию.