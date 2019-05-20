|
Город с высоты 42 метров. Когда начнет работать колесо обозрения в Гродно?
21.05.2019 11:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Колесо обозрения в парке Жилибера откроют не раньше осени. Ожидается, что увидеть город с высоты 42 метров можно будет ко дню города, который отмечается в середине сентября,
Напомним, колесо обозрение привезли в Гродно
По словам главы администрации Ленинского района Ивана Курмана, сейчас проект колеса обозрения проходит экспертизу. Планируется, что в июне в парке начнут заливать фундамент для будущего аттракциона. После этого начнут монтировать саму конструкцию.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас проект колеса обозрения проходит экспертизу. Планируется, что в июне в парке начнут заливать фундамент для будущего аттракциона. После этого начнут...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)