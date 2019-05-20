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Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске

21.05.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске
Фото из архива

21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусско-американских меморандума о сотрудничестве между белорусскими госорганами и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписаны сегодня в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

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Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусско-американских меморандума о сотрудничестве между белорусскими госорганами и Агентством по борьбе с...
 
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