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Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске
21.05.2019 11:23 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусско-американских меморандума о сотрудничестве между белорусскими госорганами и Агентством по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США подписаны сегодня в МИД Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.
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21 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Четыре белорусско-американских меморандума о сотрудничестве между белорусскими госорганами и Агентством по борьбе с...
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