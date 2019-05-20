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Сердце из старой мебели, граффити из мха. В Серебрянке установили необычные скульптуры

21.05.2019 11:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Серебрянке иностранные художники создали несколько арт-объектов. Мы посмотрели, как они выглядят.


Фото: Себастиан Клар

С 13 по 21 мая урбанисты проекта «Серебрянка. Мой Спальный» вместе с художниками из Германии, Финляндии и Беларуси создавали арт-объекты. Так в районе появились скульптура из использованного дерева и пластика, вязаная инсталляция (ярн-бомбинг) и граффити из мха.

Создавали каждый объект не только художники, но и сами жители микрорайона. Первую инсталляцию «Сердце Серебрянки» немецкая команда Bosso Fataka сделала еще 19 мая. Скульптуру собрали из старой мебели и пластика.

Также горожанам презентовали граффити мхом «Береги Серебрянку» и инсталляцию из вязаных квадратов 30×30 сантиметров. Часть квадратов связали сами жители.


Фото: Себастиан Клар

Такой формат арт-резиденции часто используют современные урбанисты для переосмысления городских пространств.

Предполагается, что арт-объекты помогут жителям взглянуть на место под новым углом.


Фото: facebook.com/pg/serabrankamylove

Именно с этим посылом проект «Серебрянка. Мой спальный» пригласил в Минск берлинскую арт-группу Bosso Fataka, финскую художницу Агнешку Покрывку и белорусскую команду ярн-бомбинга zabombi.by.

Арт-резиденция — часть проекта «Серебрянка. Мой спальный», над которым вместе с другими энтузиастами и организациями работает Минская урбанистическая платформа.

Эта же команда в прошлом году создала в Серебрянке альтернативный двор — бесплатно, в рамках пилотного проекта. Местные жители так и говорили: «Вышло лучше, чем сделал бы ЖЭС».

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Теги: Минск
 
 
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