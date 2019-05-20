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Сайты с призывами к беспорядкам заблокируют. Определены правила безопасности на Европейских играх
21.05.2019 11:22 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Лукашенко
Первое — запрещено использовать беспилотные летательные аппараты и авиамодели на спортивных объектах и рядом с гостиницами. У тех, кто ослушается, технику изымут до конца Игр. Исключение — государственная техника и техника организаторов Европейских игр.
Второе — на дорогах выделят специальные полосы с символикой Игр для движения транспорта, задействованного в проведении мероприятия. Другой транспорт не имеет права двигаться по таким полосам и останавливаться на них — оштрафуют.
Третье — сотрудники МЧС могут проводить внеплановые проверки по пожарной безопасности на спортивных объектах, в гостиницах, фан-зонах.
Четвертое — на охрану общественного порядка привлекут военнослужащих, которые в случае необходимости смогут применять физическую силу, спецсредства и оружие. Курсантов могут привлекать для оказания информационной и организационной помощи болельщикам.
Пятое — в гостиницах охрана сможет проводить личный досмотр участников Европейских игр, проверять их вещи и документы.
Шестое — с 20 мая по 30 июня правоохранительные органы в течение суток будут блокировать информацию в интернете с призывами к массовым беспорядкам или участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением законодательства. Кроме того, может быть принято решение о временном ограничении доступа к определенным сайтам.
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Лукашенко подписал указ о мерах безопасности в период проведения Европейских игр.
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