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Использование беспилотников в местах соревнований запрещено на время II Европейских игр

21.05.2019 11:34 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование беспилотников в местах соревнований и у гостиниц запрещено на время II Европейских игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 20 мая подписал указ №191 "О мерах безопасности в период проведения II Европейских игр 2019 года". Он опубликован на интернет-портале pravo.by. Согласно документу, в Минске и Минском районе с 17 июня по 2 июля вводятся дополнительные меры безопасности.

Указом устанавливается запрет на использование беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей на спортивных объектах и в иных местах соревнований. Запрещено использовать беспилотники у гостиниц и других мест размещения гостей и участников II Европейских игр, в фан-зонах. Исключение сделано только для дронов, которые принадлежат госорганам и используются в целях, связанных с проведением II Европейских игр.

"Будут введены и временные ограничения движения транспортных средств в Минске при необходимости. Также будут выделяться специальные полосы движения - конструктивно или путем нанесения символики Европейских игр. Они будут использоваться для остановки, стоянки, движения транспорта, задействованного в обеспечении проведения состязаний", - говорится в сообщении на Национальном правовом интернет-портале.

Должностным лицам органов государственного пожарного надзора и Госпромнадзора предоставляется право в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, проводить внеплановые проверки и мониторинги на спортивных объектах, в местах размещения участников Европейских игр и в фан-зонах. Эти надзорные мероприятия проводятся по решению министра по чрезвычайным ситуациям.

Работникам охраны гостиниц и аналогичных средств размещения, предназначенных для пребывания участников Европейских игр, разрешается проводить личный досмотр, досмотр вещей и документов, транспорта.

Реализация документа поспособствует безопасному проведению в Беларуси II Европейских игр. Указ вступает в силу после официального опубликования.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

Беларусь получила право на проведение II Европейских игр 21 октября 2016 года по итогам голосования делегатов из 50 стран на 45-м заседании Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов в Минске.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Использование беспилотников в местах соревнований и у гостиниц запрещено на время II Европейских игр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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