Сельчанин убил двух сестер в селе под Витебском ради добычи в 179 рублей

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело об убийстве двух родных сестер в деревне Присушино Витебского района передали прокурору для направления в суд. СК сообщает некоторые новые подробности трагедии.



Дом, в котором произошла трагедия. Фото: СК

Напомним, 3 января 2019 года в собственном доме в деревне Присушино нашли двух убитых родных сестер. Одной было 76 лет, второй — 78.

Вскоре милиция задержала 49-летнего мужчину, жителя соседней деревни. Он не имел постоянного источника дохода, иногда помогал пенсионеркам по хозяйству и знал, где они хранят деньги.

По версии следствия, днем 30 декабря мужчина проник в дом и стал избивать пожилых женщин деревянной палкой. Жертвы умерли на месте. Затем обвиняемый завладел имуществом и деньгами пенсионерок на общую сумму не менее 179 рублей и скрылся.

Выходит, тела сестер нашли только на четвертый день после их смерти.

Мужчина признает вину частично. Он был судим, в том числе за убийство, совершенное с особой жестокостью.

В этот раз сельчанина обвиняют в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также разбое. На одежде обвиняемого обнаружили кровь погибших.