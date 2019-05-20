«Про дебош - неправда». Главу медиахолдинга в Новополоцке оштрафовали за оскорбление мужчины в клубе

Источник материала: Tut.by

Директор Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор», лауреат звания «Человек года Витебщины-2015» Александр Осенко получил штраф за оскорбление посетителя одного из ночных клубов города.

Как следует из материалов суда, конфликт произошел около двух часов ночи 31 января этого года в кафе «Мята» на улице Калинина в Новополоцке. Александр «высказывал в неприличной форме оскорбления в адрес Антона Королева, чем умышленно унизил его честь и достоинство».

Суд города Новополоцка признал Осенко виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме. Директор телеканала получил штраф — 2 базовые величины (51 рубль). Он не согласился с этим административным наказанием и подал жалобу в областной суд. Тот оставил постановление городского суда в силе.

— В суде директор телеканала пытался обвинить меня — говорил, что я провоцировал его на драку, хотел унизить как конкурента по бизнесу. Но мы — не конкуренты по бизнесу. И я не провоцировал его на драку, что и установил суд, — говорит потерпевший Антон.

Александр уверяет:

— Про пьяный дебош с дракой — как теперь пишут в соцсетях — не правда. Была словесная перепалка. А вообще это — конкурентная борьба в бизнесе, между коммерческой структурой и госпредприятием. Оппонент в споре — сын совладельца конкурирующей фирмы в Новополоцке. У меня — холдинг , многопрофильное предприятие: это не только медиа (телеканал, радио FM), но также общепит, кинотеатр и ночной клуб. Мы не нашли взаимопонимания с этим человеком именно из-за того, что у него тоже есть сеть общепита и ночные клубы.

Директор телеканала заявил, что намерен обжаловать решение суда, а также предпринять шаги по защите своей репутации:

— Вижу, что в соцсетях льется поток грязи. Сделаю скриншоты, а дальше уже — как решит суд. Буду продолжать отстаивать свои честь и достоинство.