|
«Про дебош - неправда». Главу медиахолдинга в Новополоцке оштрафовали за оскорбление мужчины в клубе
21.05.2019 11:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Директор Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор», лауреат звания «Человек года Витебщины-2015» Александр Осенко получил штраф за оскорбление посетителя одного из ночных клубов города.
Как следует из материалов суда, конфликт произошел около двух часов ночи 31 января этого года в кафе «Мята» на улице Калинина в Новополоцке. Александр «высказывал в неприличной форме оскорбления в адрес Антона Королева, чем умышленно унизил его честь и достоинство».
Суд города Новополоцка признал Осенко виновным в умышленном унижении чести и достоинства личности, выраженном в неприличной форме. Директор телеканала получил штраф — 2 базовые величины (51 рубль). Он не согласился с этим административным наказанием и подал жалобу в областной суд. Тот оставил постановление городского суда в силе.
— В суде директор телеканала пытался обвинить меня — говорил, что я провоцировал его на драку, хотел унизить как конкурента по бизнесу. Но мы — не конкуренты по бизнесу. И я не провоцировал его на драку, что и установил суд, — говорит потерпевший Антон.
Александр уверяет:
— Про пьяный дебош с дракой — как теперь пишут в соцсетях — не правда. Была словесная перепалка. А вообще это — конкурентная борьба в бизнесе, между коммерческой структурой и госпредприятием. Оппонент в споре — сын совладельца конкурирующей фирмы в Новополоцке. У меня —
Директор телеканала заявил, что намерен обжаловать решение суда, а также предпринять шаги по защите своей репутации:
— Вижу, что в соцсетях льется поток грязи. Сделаю скриншоты, а дальше уже — как решит суд. Буду продолжать отстаивать свои честь и достоинство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Про дебош - неправда». Главу медиахолдинга в Новополоцке оштрафовали за оскорбление мужчины в клубе
Директор Новополоцкого кабельного телевидения «Вектор», лауреат звания «Человек года Витебщины-2015» Александр О. получил штраф за оскорбление посетителя одного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)