Порноместь в интернете: зачем бывшие так поступают и что за это будет

Источник материала: Tut.by

Когда бывшие бойфренды или мужья после расставания выкладывают в Интернет интимные фото и видео подруг, на международном сленге это называется порноместь. К примеру, в США, по оценкам общественных организаций, каждая 25-я американка становилась жертвой порномести, поэтому там законодателям предлагают сделать это отдельным уголовным преступлением. Кстати, случаи, когда к порномести прибегали женщины — единичные.





Белорусы тоже используют компьютеры и телефоны как оружие мести: создают фейковые страницы в соцсетях либо используют страницы бывших подруг, где публикуют «от их лица» интимные свидетельства близости, часто с объявлениями о продаже секс-услуг. Что движет мужчинами и является ли это преступлением? Разбираем психологический и юридический аспект проблемы.

Это уголовное преступление?

— Если бывший бойфренд или супруг распространил в Интернете фото или видео, которые являются порнографическими материалами, это преступление, ст. 343 Уголовного кодекса, — поясняет адвокат Минской городской коллегии адвокатов Игорь Крючков. — При этом наказание будет более суровое, так как использовалась сеть Интернет — от двух до четырех лет лишения свободы.

Чтобы определить, являются ли фотографии или видеоролики порнографическим материалом, назначается экспертиза. Если эксперт придет к заключению, что эти материалы — не порнографические, то преступления нет.

Однако, эти действия — незаконное вмешательство в личную жизнь. Если в результате жертва испытала нравственные страдания и понесла репутационные потери, она вправе требовать от нарушителя денежную компенсацию морального вреда (ст.ст.151−152 Гражданского кодекса). Идите в суд и наказывайте деньгами, — советует адвокат.

Какая практика в Беларуси?

Недавно житель Слуцка был осужден за такое преступление . Парень опубликовал в «ВКонтакте» интимные фотографии своей бывшей подруги, которые она отсылала ему по его просьбе во время длительных расставаний. После разрыва отношений из мести он создал фейковую «порностраницу» в соцсети, от имени девушки добавлял ее родных, однокурсников и коллег в «друзья». Страница существовала неделю, пока ее не заблокировали администраторы «ВКонтакте». Но из-за этого девушке пришлось бросить учебу, работу, усложнились отношения со знакомыми и родными

Она подала иск о компенсации морального вреда за подорванную репутацию и карьерные перспективы. Суд приговорил парня к 120 часам общественно полезных работ, двум годам лишения свободы с условным неприменением назначенного наказания на 2 года и назначил компенсацию потерпевшей в 10 000 рублей.

Если бывший бойфренд взломал вашу соцсеть, изменил настройки доступа, разместил там пикантную информацию, не исключено, что его могут привлечь и по ст. 351 УК (Компьютерный саботаж). Такой случай , к примеру, был на рассмотрении в Молодечненском РОВД.

Что делать: алгоритм действий

— Если вы обнаружили в Интернете свои интимные изображения, вы вправе обратиться в правоохранительные органы — милицию, Следственный комитет, прокуратуру с заявлением о проведении проверки в отношении бывшего партнера, чтобы установить совершил ли он преступление, — говорит адвокат Игорь Крючков. — Милиция или другие правоохранительные органы проведут проверку, назначат экспертизу. Если преступление будет установлено, виновного привлекут к уголовной ответственности.

Правоохранительные органы примут и меры к удалению из Интернета порнографических материалов.

— Если виновник сам удалил фото и видео, он избежит ответственности?

— Даже если он удалит из Интернета интимные фото-видео, то будет нести уголовную или гражданско-правовую ответственность, так как имело место распространение таких материалов, — уточняет адвокат.

— Если «бывший» просто угрожает разместить «компромат», это преступление?

— Когда бывший партнер угрожает разместить порнографические снимки, он может получить наказание в виде лишения свободы, потому что преступление считается совершенным, если лицо хранит порнографические материалы с целью распространения. Если угрожал, значит, хранил материалы с целью их распространения. Поэтому шантажист может отправиться в тюрьму, — резюмирует Игорь Крючков.

Почему мужчины делают это?

— В основе таких действий — низкая самооценка, слабость, импульсивность, невзрослость, человек из мальчика не превратился в мужчину и не может адекватно принять отказ, — говорит коуч и медиатор Станислав Никитин. — Отсюда и такой вид «оружия» — проще же опорочить бывшую подругу: это не она меня бросила, а я ее, потому что она такая. Уважающий себя мужчина никогда не сделает таких вещей в отношении женщины, с которой жил. Уверенный взрослый мужчина интимные вещи вообще c посторонними не обсуждает, потому что это сокровенное.

Также такое поведение мужчин может быть вызвано их непроработанными отношениями с матерью, когда за детские обиды хочется неосознанно мстить всем женщинам, считает эксперт.

— Еще одна причина такой реакции — искажение реальности, которое происходит у людей, находящихся в конфликте длительное время, они видят в партнере только негативное и действуют на эмоциях, импульсах. Свою внутреннюю боль они выкидывают во внешнею среду, чтобы ее увидели, чтобы другому тоже стало больно.

Как расставаться без таких последствий?

По мнению Станислава Никитина, можно использовать две стратегии и один универсальный принцип.

Первая стратегия — предупредить.

— Если женщина знает, что у партнера есть компрометирующие фотографии и видео, заранее нужно их удалить. Не получится — предупредить его о последствиях в случае их обнародования, — советует эксперт. — Слабые люди ведут себя как агрессоры, чтобы скрыть свою уязвимость, но в то же время признают и боятся силу. Поэтому можно заранее показать бывшему другу, например, проект заявления в милицию и рассказать ему про ответственность.

Вторая стратегия — проработать отношения с профессионалом.

— Люди не умеют обсуждать, что их не устраивает, поэтому претензии копятся и потом выстреливают таким вот образом. Конфликт сужает сознание. Он имеет несколько стадий развития. Так вот, на стадии напряжения поведение взрослого человека соответствует поведению подроста 10−14 лет, на стадии инцидента взрослый ведет себя как ребенок 8−10 лет, а на стадии эскалации люди становятся 6-летними детьми, то есть не могут отдавать отчет своими действиям. Нельзя допускать до этой стадии. Поэтому можно пробовать расставаться при помощи третьей стороны — психолога, медиатора, чтобы грамотно проработать и отпустить свои эмоции.

Универсальный принцип при расставании — взаимоуважение.

— Расставаясь, не нужно унижать и уничтожать чувство собственного достоинства мужчины. Часто женщины начинают провоцировать бывших партнеров, бить их по самым больным местам. Если человек и так не уверен в себе, оскорбления еще больше его подогреют. Несостоятельность, нереализованность, слабость, в том числе и секс — болевые точки у мужчин, и, если женщина ударит по ним, это ожидаемо может обернуться ответным ударом — порноместью.