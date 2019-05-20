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Шесть убитых животных: как по закону наказывают живодеров в Брестской области

21.05.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 28 января 2015 года в Беларуси действует уголовная ответственность за жестокое обращение с животными. С того времени в Брестской области по этой статье было возбуждено 6 уголовных дел, сообщает «Брестская газета».

В октябре 2015 года в Бресте возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который из хулиганских побуждений порезал ножом котенка, — животное погибло. Хулигана наказали двумя месяцами ареста.

В августе 2016 года тоже в Бресте возбудили дело в отношении женщины, которая умышленно выбросила с окна второго этажа на улицу щенка — от удара о землю он погиб. Виновницу наказали 160 часами общественных работ.

В январе 2016 года в Пинском регионе возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выстрелом убил собаку, а в ноябре того же года в отношении него же — за выстрелы из пневматического ружья в собаку, из-за чего животное погибло. Мужчину осудили на 1 год лишения свободы.

В ноябре 2018 года в Барановичах было возбуждено уголовное дело за выстрел из охотничьего ружья, в результате которого погибла собака. Виновного оштрафовали на 40 базовых (1020 рублей).

По состоянию на 17 мая приостановлено производство по уголовному делу в Ганцевичах, где в 2018 году мужчина несколько раз ударил ногами домашнего кота — из-за травм животное погибло.

Кроме того, с 2015 года на территории Брестской области зарегистрировано 55 случаев жестокого обращения с животными (статья 15.45 КоАП). «Рекордсменом» является Кобринский регион — 10 правонарушений. В Бресте зафиксировано 4 случая (все в Московском районе города), в Брестском районе — 5.

 
Теги: Брест
 
 
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Один человек получил реальный срок за убийство собак, а еще несколько отделались крупным штрафом, общественными работами и домашним арестом.
 
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