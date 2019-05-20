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«Я знал, что милиция не накажет должным образом». Сотрудники магазина рассказали, почему сами разбирались в воришками

21.05.2019 12:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суде Ленинского района Минска идет процесс над двумя сотрудниками магазина, которые без привлечения милиции сами в подсобке разбирались с воришками товара, а потом голыми выпускали на улицу. «Эти люди не несут должной ответственности», — объясняют свой поступок сотрудники.


Фото: TUT.BY

Обвиняемых двое: 39-летний директор магазина Павел Рафальский и его коллега, 30-летний завотделом Алексей Демидов. Потерпевшими же признаны двое мужчин, которых сотрудники поймали на краже бутылки спиртного и затащили в подсобку «на разборки».

Каждого фигуранта обвиняют по четырем статьям: превышение полномочий, разбой, хулиганство и вымогательство. По любой из них грозит только одно наказание — это лишение свободы на разные сроки, от 3 и вплоть до 15 лет.

События развивались в магазине в микрорайоне Серебрянка — бывшей «Брусничке» на проспекте Рокоссовского. У всех участников истории, как оказалось, были судимости раньше: по несколько — у пойманных на краже, у директора магазина — за насилие над инспектором ГАИ, а у заведующего отделом — за уклонение от призыва.

Прокурор Святослав Великий зачитал, как вечером 23 августа 2018-го на выходе из магазина сотрудники задержали гражданина Крапивницкого, когда тот умыкнул бутылку.

«Не сообщили правоохранительным органам о преступлении, необоснованно применили насилие: схватили руками, нанесли один удар по голове, толкнули в спину и проводили в подсобку, тем самым нарушив конституционное право [пойманного] Крапивницкого на беспрепятственное перемещение. (…) Действуя из корысти, угрожая применением насилия и оскорбляя, сотрудники требовали деньги, (…) вероятно, компенсацию для погашения недостачи в магазине. (…) Крапивницкий упал на колени, его связали веревкой и нанесли не менее пяти ударов ногами и руками, от чего он упал. Нанесли удары молотком (…), — зачитывал подробности обвинитель. — Совершили действия явно выходящие за пределы полномочий».

Согласно материалам, пойманному велели раздеться и в таком виде отпустили восвояси. В тот же вечер похожим образом из магазина выгнали другого магазинного вора, у обоих «на память» остались синяки и ссадины, еще и перелом носа.

Но у сотрудников магазина совсем другое видение ситуации, вину они не признают.

Директор магазина: «Эти люди не несут должной ответственности»

Директор магазина Павел Рафальский о себе рассказал: руководит не только магазином на Рокоссовского, но и по совместительству другим магазином сети в столице.

В тот день он вообще был в отпуске, но приехал проводить собеседование с кандидатом на должность кассира. Потом зашел в торговый зал купить продуктов, когда на краже бутылки водки поймали посетителя.

«[Пойманный] Крапивницкий вел себя нагло, ни разу не попросил прощения. Ведь он далеко не первый вор в магазине, но есть такие, кто украл и просит „извините, не повторится“. Но таких слов не было, только наглые заявления. (…) Мне хотелось, чтобы Крапивницкий понес наказание. Моя ошибка, что я не вызвал милицию», — излагает свою версию обвиняемый.

Говорит, воришка был очень пьяный, упирался, пока проводили в подсобку.

«Мне приходилось его тянуть и подталкивать. При этом он спрашивал „что я сделал?“, и я сделал устрашающее действие — махнул рукой и по касательной попал по голове. Это ничего для него не повлекло»,

«И как, ударив по голове, вы ответили на его вопрос?», — уточнил прокурор Святослав Великий.

«Я пытался его напугать», — ответил фигурант.

«Зачем пугать, если он спрашивает, что сделал?».

«Мне надо было ему разложить. (…) В моих должностных инструкциях не написано, как я должен задерживать грабителя: любить этого человека или как с ним общаться. Но он упился и сопротивлялся. (…) Эти маргинальные… никогда не знаешь, бросятся ли биться, что было в магазине неоднократно. (…) Он говорил: «Мне все равно, как ходил, так и буду», — вспоминает Рахальский. Такое отношение его злило еще больше.

«Поскользнувшись, он упал и ударился лицом о шкаф. Подымаясь, пытался выйти из кабинета, я его подтолкнул на середину кабинета, и он, облокотившись на стул с колесиками, еще раз упал», — говорит директор магазина. Он утверждает, что так сам и получил травмы, никто не избивал.

Задержанному предложили оплатить покупки, он ответил, что денег нет. На предложение воспользоваться телефоном и попросить помочь знакомых — отказался.

Прокурор долго допытывался, почему же директор магазина не вызвал сразу милицию, и тот наконец объяснил:

«Не хотел тратить время на бумаги, свое личное время. Я знал, что милиция не накажет должным образом. Не раз, похищая в «Евроопте» на любые суммы, эти люди не несут должной ответственности и повторно совершают. У меня была цель наказать этого человека», — говорит он.

По словам Рахальского, этого мужчину и потом ловили на краже товара в магазине.

Вскоре после того, как голым на улицу выставили одного пойманного на краже, фигурант услышал из зала крик кассира: «Стойте, мужчина!». С бутылкой настойки, без оплаты через кассу, заметили еще одного минчанина.

«Провел его в свой кабинет. [Пойманный] Бертош заявил: «ходил и ходить буду». Поднял майку, показал наколки, сказал, «у меня нет денег». Говорю: «У вас сегодня полнолуние? Ну, так снимай все остальное!», — после чего, говорит обвиняемый, вытолкал его голым на улицу через черный выход.

Мужчина однако не ушел, говорит директор магазина, а бегал вокруг здания и выкрикивал оскорбления. Тогда отдал ему трусы, но мужчина и не надел их, «у него не было никакого стыда».

Обвиняемый отмечает: он много раз ловил посетителей на кражах, явление — массовое. Ему задали вопрос, были ли другие разбирательства без вызова милиции?

«Недавно дедушка купил пачку молока, но украл пачку печенья. Я буду сдавать этого деда, который еле ходит? Ему действительно хочется есть», — вспоминает Рафальский.

А был случай в другом магазине сети: по камерам отследили, что в течение двух месяцев из магазина две «приятной внешности девушки» вынесли товара на 2 тысячи рублей. Их нашли, девушки сознались, под расписку оплатили покупки в кассу.

«И я не вызывал милицию, чтобы у человека был шанс на исправление. А после этого в магазине на Рокоссовского украли 32 шоколадки. Милицию вызвали, этих двоих забрали, а на следующий день они вынесли 17 палок сырокопченой колбасы — после того, как я сдал этих сдал в милицию!».

Директор в итоге признал, что нарушил закон. Но подчеркивает: из магазинов «несут» массово.

«Хищения носят систематический характер. Но это была какая-то точка кипения в моей работе. Я постоянно был при этих случаях, и постоянные оскорбления в свой адрес».

Второй фигурант, заведующий отделом Алексей Демидов, говорит: краж настолько много, что бланки для оформления в милицию распечатывают заранее «в большом количестве».

(Будет обновлено).

 
Теги: Минск
 
 
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«Эти люди не несут должной ответственности», - говорят сотрудники магазина о магазинных ворах.
 
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