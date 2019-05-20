Карпенко: школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы

Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы, отметил на встрече с журналистами министр образования Игорь Карпенко перед открытием Национального детского форума "Сотрудничество во имя будущего" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что любые каникулы должны быть активными, молодые люди должны провести их с пользой для себя в первую очередь. Эта активность должна быть направлена на их личностное развитие, расширение эрудиции, кругозора. Отсюда наши профильные лагеря и смены", - сказал Игорь Карпенко.

Национальный детский форум будет проходить в Минске на протяжении двух дней. Он собрал около 120 человек. Это члены Республиканского координационного совета молодежных парламентов, лидеры районных, городских молодежных парламентов, органов ученического самоуправления, члены детской палаты БРПО, активисты БРСМ и других общественных объединений, молодые журналисты.

Участников форума ожидает насыщенная программа. В частности, запланирована работа на интерактивных площадках по организации волонтерского движения и ученического самоуправления, по использованию PR-технологий и проектной деятельности, а также развитию молодежного парламентаризма, участие в открытом диалоге "Молодежь. Сотрудничество. Партнерство", активный тренинг командообразования и личностного роста, исторический квиз "Обелиски великого подвига", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Итогом проведения мероприятий станет принятие резолюции форума.

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