ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Карпенко: школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы

21.05.2019 13:07 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы, отметил на встрече с журналистами министр образования Игорь Карпенко перед открытием Национального детского форума "Сотрудничество во имя будущего" в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я убежден, что любые каникулы должны быть активными, молодые люди должны провести их с пользой для себя в первую очередь. Эта активность должна быть направлена на их личностное развитие, расширение эрудиции, кругозора. Отсюда наши профильные лагеря и смены", - сказал Игорь Карпенко.

Национальный детский форум будет проходить в Минске на протяжении двух дней. Он собрал около 120 человек. Это члены Республиканского координационного совета молодежных парламентов, лидеры районных, городских молодежных парламентов, органов ученического самоуправления, члены детской палаты БРПО, активисты БРСМ и других общественных объединений, молодые журналисты.

Участников форума ожидает насыщенная программа. В частности, запланирована работа на интерактивных площадках по организации волонтерского движения и ученического самоуправления, по использованию PR-технологий и проектной деятельности, а также развитию молодежного парламентаризма, участие в открытом диалоге "Молодежь. Сотрудничество. Партнерство", активный тренинг командообразования и личностного роста, исторический квиз "Обелиски великого подвига", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Итогом проведения мероприятий станет принятие резолюции форума.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы, отметил на встрече с журналистами министр образования Игорь Карпенко...
 
Новости дня
Новости общества
 
За 10 лет уровень заболеваемости меланомой вырос в 1,5 раза. Как часто надо обследоваться?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика