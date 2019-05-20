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Задерживают зарплату? Звоните на горячую линию Госконтроля
21.05.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Комитет государственного контроля Витебской области 22 мая проведет «горячую линию» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы,
По данным статистики, в Витебской области нет просроченной задолженности по зарплате на 1 апреля и 1 мая.
Тем не менее КГК проводит свой мониторинг. Специалисты анализируют отчетность предприятий, изучают проблемы, о которых люди пишут в обращениях или говорят на личных приемах с чиновниками.
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Рассказать о проблеме с выплатой зарплаты можно в среду, 22 мая, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 0212 37-61-53, 8 0212 37-61-94 и 8 0212 37-61-70.
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