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Задерживают зарплату? Звоните на горячую линию Госконтроля

21.05.2019 13:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Комитет государственного контроля Витебской области 22 мая проведет «горячую линию» по вопросам несвоевременной выплаты заработной платы, сообщает ведомство.

Рассказать о проблеме с выплатой зарплаты можно в среду, 22 мая, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 0212 37-61-53, 8 0212 37-61-94 и 8 0212 37-61-70.

По данным статистики, в Витебской области нет просроченной задолженности по зарплате на 1 апреля и 1 мая.

Тем не менее КГК проводит свой мониторинг. Специалисты анализируют отчетность предприятий, изучают проблемы, о которых люди пишут в обращениях или говорят на личных приемах с чиновниками.

 
 
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Рассказать о проблеме с выплатой зарплаты можно в среду, 22 мая, с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по телефонам: 8 0212 37-61-53, 8 0212 37-61-94 и 8 0212 37-61-70.
 
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