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За 10 лет уровень заболеваемости меланомой вырос в 1,5 раза. Как часто надо обследоваться?

21.05.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 мая, в республиканский день профилактики меланомы, в стране все желающие могли пройти первичный скрининг. Результаты акции озвучат в сентябре. В прошлом году такое же исследование за день прошло около 2500 человек. В итоге у 38 выявили меланому и другие злокачественные новообразования.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Максим Слижевский, TUT.BY

По словам Александра Жуковца, завкафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, за последние десять лет уровень заболеваемости меланомой вырос в полтора раза. В 2017-м в стране было зарегистрировано 922 случая, в 2018-м — около тысячи.

— Несмотря на это, меланома у нас не входит в десятку часто встречаемых опухолей, — поясняет Александр Жуковец. — Если говорить о соотношении заболевших и умерших, то из пациентов, у которых диагностировали меланому, погибает 27 процентов. Остальные живут, и живут долго.

Специалист не скрывает: в странах Западной Европы показатели по умершим от меланомы в полтора, а иногда и три раза меньше.

— Это не из-за того, что какое-то лечение проводится не так, это именно ранняя диагностика, — поясняет Александр Жуковец. — В этих странах уже давно используют дерматоскопию. У нас, по сути дела, школы только формируются.

Собеседник уточняет, что в 80 процентах случаев меланому у нас выявляют на первой и второй стадии. Говорит, несмотря на то что порой определить опухоль без специального оборудования и консультаций специалистов сложно, в большинстве стран мира большую часть меланом выявляют сами люди.

Делать самоосмотр Александр Жуковец советует где-то раз в квартал. При этом осматривать стоит не только тело, руки, ноги, но, например, и волосистую часть головы, стопы.

— Если у пациента много невусов (родинок), есть атипичные, их нужно минимум раз в год показывать специалисту, — уточняет медик. — А у кого множество невусов, то обращаться к врачу стоит где-то раз в полгода.

Меланома — это вид рака кожи. Она встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасна из-за высокого риска развития метастазов. Это распространение опухолевых клеток из места возникновения опухоли в другие отделы и органы организма человека.

Ранее в Минздраве сообщали, что меланомой в Беларуси болеют 6,5 тысячи человек. Примерно в 20−30% случаев меланома развивается на месте врожденных или приобретенных пигментных невусов.

Как отмечают медики, в группу повышенного риска развития меланомы относятся люди с первым и вторым фототипом кожи. Также те, кто перенес солнечные ожоги и длительно был на солнце, особенно в возрасте до 20 лет. Люди, у которых близкие родственники больны меланомой (другим раком кожи) и/или имеют более 100 родинок на теле или более 50 в возрасте до 20 лет.

 
 
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20 мая, в республиканский день профилактики меланомы, в стране все желающие могли пройти первичный скрининг.
 
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