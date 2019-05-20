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БГТУ станет резидентом технопарка "Сколково"

21.05.2019 13:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

БГТУ станет резидентом технопарка "Сколково"
Фото БГТУ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный технологический университет 22 мая подпишет договор о сотрудничестве с российским технопарком "Сколково". Белорусский вуз станет его резидентом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БГТУ.

БГТУ будет первым университетом в СНГ, который получит аккредитацию в качестве оператора центра коллективного пользования технопарка "Сколково". "Договор предусматривает использование научно-технического оборудования БГТУ для проведения стартапов студентами, магистрантами и учеными стран СНГ. Став оператором центра коллективного пользования "Сколково", университет получает возможность продемонстрировать свое уникальное оборудование, наличие высококвалифицированных научных сотрудников, установить новые перспективные контакты и реализовать инвестиционные проекты", - рассказали в пресс-службе.

Белорусский государственный технологический университет - это крупный многопрофильный учебно-научный центр Беларуси, который готовит специалистов для производственной и социальной сфер экономики по более чем 90 специальностям и специализациям высшего образования, по 37 специальностям магистратуры и так далее.

Технопарк "Сколково" предоставляет место и необходимый сервис для инновационных компаний, чтобы они успешно развивали свои технологические активы и корпоративную структуру. Сейчас в нем 250 резидентов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный технологический университет 22 мая подпишет договор о сотрудничестве с российским технопарком "Сколково"....
 
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