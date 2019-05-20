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СК: Главный анестезиолог-реаниматолог Беларуси отпущен под личное поручительство
21.05.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Александр Дзядзько, о
Как сообщила TUT.BY официальный представитель СК Юлия Гончарова, к Александру Дзядзько применена мера пресечения в виде личного поручительства, он остается в статусе подозреваемого. Расследование уголовного дела Главным следственным управлением СК продолжается.
Напомним, 17 мая СК подтвердил задержание главного реаниматолога-анестезиолога страны.
— Следственным комитетом возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении Александра Дзядзько по фактам получения взяток от представителей коммерческих структур за решение вопросов, входящих в его компетенцию, — сообщил официальный представитель ведомства Сергей Кабакович.
По информации TUT.BY, главный анестезиолог-реаниматолог страны Александр Дзядзько был задержан 15 мая, освобожден под поручительство 17 мая. По
Александр Дзядзько — уникальный специалист. В медицине 36 лет, в 1998 году он стал заведующим отделением анестезиологии 9-й городской больницы. Весной 2008 года Дзядзько вместе с коллегами выполнил первую операцию по пересадке печени. Он лауреат Государственной премии за разработку и внедрение технологий трансплантации органов у детей и взрослых.
За последний год в 9-й больнице это уже не первое задержание. Летом 2018 года наручники надели на главного врача Валерия Кушниренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко, которого и пациенты, и сами врачи называют «уникальным». В феврале 2019 года судом Фрунзенского района Минска Андрей Савченко был признан виновным в получении взятки в три тысячи рублей и приговорен
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Александр Дзядзько, о задержании которого СК сообщил в пятницу, 17 мая, отпущен на свободу. Но он остается в статусе подозреваемого по уголовному делу.
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