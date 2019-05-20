«Прямая телефонная линия» с начальником главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Т.Н. Шевцовой состоится 22 мая.
Вопросы торговли, общественного питания можно задать с 12.00 до 13.00 по телефону: 8 (017) 327-17-65.
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«Прямая линия»
21.05.2019 — Новости Общества | Единство
Источник материала: Единство
«Прямая телефонная линия» с начальником главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Т.Н. Шевцовой состоится 22 мая.
Вопросы торговли, общественного питания можно задать с 12.00 до 13.00 по телефону: 8 (017) 327-17-65.
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22 мая состоится «прямая линия».
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