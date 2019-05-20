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Единый день информирования «Безопасность зависит от каждого из нас…»

21.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Единый день информирования «Безопасность зависит от каждого из нас…»

Главный инженер ПМК-24 Александр Малайчук, Виталий Петрукович и Алексей Козуля

16 мая начальник отдела оперативно-дежурной службы УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Виталий Петрукович встретился с коллективом ПМК-24, чтобы затронуть такую важную тему, как профилактика ДТП с участием наиболее уязвимых участников дорожного движения – пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.
– Наша безопасность в первую очередь зависит от каждого из нас, – подчеркнул В. В. Петрукович, который подробно остановился на тех предметах «дорожной экипировки», которые эту безопасность обеспечивают – световозвращающие элементы, жилеты повышенной видимости, шлемы; рассказал об ответственности за самые распространённые нарушения с участием пешеходов и водителей двухколёсных транспортных средств; ознакомил с печальной статистикой ДТП на территории соседних стран, Беларуси и области. Встреча получилась живой, неравнодушной и предметной. Вопросов было много! Велосипедисты со стажем поинтересовались, что планируется для развития инфраструктуры города и прилегающих населённых пунктов, чтобы передвижение на велосипедах стало комфортнее.
Горячо обсуждалась тема видеофиксации и её правомерности. Работниками ПМК-24 были указаны некоторые «болевые точки» города (например, выезд со стоянки у центральной аптеки города).
На все вопросы граждане получили подробные ответы от Виталия Петруковича и заместителя начальника Столинского РОВД по идеологической работе и кадровому обеспечению подполковника милиции Алексея Козули.

Лилия
ГУЩА
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16 мая начальник отдела оперативно-дежурной службы УВД Брестского облисполкома подполковник милиции Виталий Петрукович встретился с коллективом ПМК-24, чтобы...
 
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