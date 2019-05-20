ДЕНЬ ПИОНЕРСКОЙ ДРУЖБЫ. Быть первым всегда и везде

Источник материала: Навiны Палесся







17 мая в городском парке прошло районное мероприятие, посвящённое Дню пионерской дружбы, который традиционно отмечается 19 мая. Этот день стал знаменательным для тех ребят, кто вступил в ряды Белорусской республиканской пионерской организации.

Маленькое представление жизни пионера от педагога-организатора СШ № 2 г. Столина Юлии Апанович и ученика школы Дмитрия Апановича. С юмором, но так интересно подана жизнь пионера и лидерских качеств.

А дальше ответственная часть. Председатель районного совета ОО «БРПО» Ирина Добриянец зачитывает торжественное обещание пионера. И представители старшего поколения пионеров повязывают ребятам галстуки.

С новым этапом в жизни ребят поздравили главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодёжи Галина Шугалевич, директор центра детского творчества Людмила Леоновец, которая ещё вручила награды педагогам-организаторам СШ № 2 г. Столина Юлии Апанович и СШ № 3 г. Столина Марине Наумович, гимназии Ирине Желенговской. Награждённые получили подарки от отдела идеологической работы и по делам молодёжи Столинского райисполкома.

Небольшой концерт для ребят подготовили ученики Столинской государственной гимназии. Закончилось мероприятие гимном пионеров Беларуси.

Татьяна СЕГЕН

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