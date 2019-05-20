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В районной организации «Белая Русь» состоялись отчёты и выборы

21.05.2019 — Новости Общества | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Источник материала: Двинская правда (Верхнедвинск)

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В районной организации «Белая Русь» состоялись отчёты и выборы

Председателем районной организации РОО «Белая Русь» избрана И. И. Тойронен. Выборы  состоялись на отчётно-выборной конференции, где  были намечены пути дальнейшего развития организации.

С докладом о работе РОО «Белая Русь» за период 2017-2019 годов выступила Ирина Тойронен.
— Сегодня создано 17 первичных организаций, — отметила она. — Их председатели – люди инициативные, неравнодушные, на которых можно опереться в любом деле и реализовать самые смелые замыслы. В своей работе «Белая Русь» ориентируется на сотрудничество с организациями, учреждениями и предприятиями района. Проведено множество достойных мероприятий, акций, приуроченных к государственным праздникам, памятным датам.
Так, традиционным стало сотрудничество с работниками физической культуры, спорта и туризма райисполкома в проведении мероприятий здорового образа жизни — «Праздник снега», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Белорусская лыжня», где организация выступает не только в качестве спонсора, но и демонстрирует активное участие членов первичек.
Не остаётся в стороне «Белая Русь» от мероприятий, организованных отделом ЗАГС, ветеранской организацией, – День матери, День пожилых людей.
Ежегодно совместно с работниками больницы с поздравлениями посещаем семьи, где дети родились в День Независимости Республики Беларусь. В День матери представители «Белой Руси» наведываются в родильное отделение. Активно участвуем в мероприятиях, посвящённых чествованию ветеранов Великой Отечественной войны, и многих других. Заботят нас и вопросы благоустройства — в минувшем году значительные средства затрачены на обновление сквера в д. Янино, приобретена цветочница с эмблемой «Белая Русь», осуществлены и многие другие мероприятия.
Докладчик отметила, что участие организации в политической, социальной и иных сферах жизнедеятельности района будет продолжаться, равно как и укрепление первичных организаций, и увеличение их численности. Тем более, что потенциал в районе есть.
Делегаты конференции признали работу РОО «Белая Русь» за отчётный период удовлетворительной и утвердили отчёт контрольно-ревизионной комиссии.
Председатель конференции С. В. Яковлева познакомила присутствующих с проектом постановления «О деятельности организации РОО «Белая Русь» за 2017-2019 годы и перспективах дальнейшего развития».
На конференции избран новый состав Совета численностью 21 человек и контрольно-ревизионная комиссия. Председателем Верхнедвинской районной организации РОО «Белая Русь» вновь избрана И. И. Тойронен.
— Объединение «Белая Русь» за годы своего существования завоевало доверие людей, — отметила заместитель председателя райис-полкома Т. В. Севалкина. – И приятно, что наша районная организация вносит достойный вклад в укрепление её авторитета.
Татьяна Васильевна поблагодарила председателя И. И. Тойронен и руководителей первичек за совместный плодотворный труд и активную жизненную позицию.
Анна ЗИМАЦКАЯ.
Фото автора.

 
 
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> Председателем районной организации РОО «Белая Русь» избрана И. И. Тойронен. Выборы  состоялись на отчётно-выборной конференции, где  были намечены пути...
 
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