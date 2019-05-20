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«Чтобы помыть тарелки, мне понадобилось четыре часа». Как жить с рассеянным склерозом, когда тебе 20
21.05.2019 14:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Год назад Вите Брек сообщали, что у нее рассеянный склероз. Она ничего не знала об этой болезни. Слышала, как старушки обсуждали склероз, но говорит, что ее, молодую девушку, это никогда не волновало. В новогоднюю ночь Вита почувствовала, как у нее немеет левая сторона. «Кое-как отплясала Снегурочкой, — вспоминает она. — Думала, усталость. Думала, пройдет. Даже когда узнала диагноз, долго не могла поверить, что это правда, что это случилось со мной».
— Все начиналось достаточно странно, — вспоминает Вита. — Помню, осенью 2017 года у меня шла кровь из носа. Думала, что это просто усталость. В поликлинике сказали: страшного, попейте «Аскорутин». И мне немного полегчало. На Новый год меня пригласили поработать Снегурочкой. Накануне почувствовала, что у меня как-то странно парализует левую сторону тела, будто я отлежала ее, чувствовала такое покалывание. Началось все со щеки и опускалось ниже — на руку, ногу. В таком состоянии я кое-как отплясала Снегурочкой, работала второй половиной тела.
С каждым днем становилось все хуже, и Вита пошла к врачу. Невролог отправил на МРТ, которое показало, как говорит девушка, «дырки в голове» — те самые разрушения миелиновой оболочки.
— Я теперь сама чувствую, где у меня пораженные участки, боль в этой области, — поясняет девушка. — А тогда я до конца не понимала, что со мной. Положили в больницу, первый день у меня была истерика, я просто рыдала, хорошо, что в отделении была на практике интерн из Грузии, она меня очень поддержала. Сначала думали, у меня энцефалит, спрашивали, кусали ли меня клещи. Я начала гуглить, что это такое, посмотрела, сколько мне осталось жить. Диагнозы часто менялись, врачи со мной особо не говорили, хотя я была совершеннолетней. Помню, пришел как-то доктор и сказал: «Если бы ты была толстая, с тобой бы ничего не стало, а из-за того, что ты такая красивая, все и произошло». Я расстроилась и думала, ну почему я не вешу 100 кг?
Точных причин, почему развивается рассеянных склероз, врачи не называют. И симптомы проявляются по-разному.
— У многих все начинается с потери зрения. Поэтому я вначале и не могла поверить, что у меня рассеянный склероз, я же все видела, — поясняет девушка. — Но недавно у меня начались проблемы с глазами. Просто иду по улице и резко ничего не вижу левым глазом, какое-то пятно черное появляется — и все. Проходит время, оно исчезает, и я снова вижу. Повторится это или нет, я не знаю. И контролировать я это не могу — вот самое большое коварство болезни.
Прежде чем поставили окончательный диагноз, Вита три раза лежала в больнице. И еще долго не воспринимала слова врачей всерьез:
— Про рассеянный склероз я, конечно, слышала. Ну, бабушки между собой склероз обсуждают, а мне какое дело до этого? Кто в такие годы вообще задумается про серьезные болезни? Я всегда шутила, что умру, как герой. Оказалось, что нельзя так шутить. С врачами мне было сложно говорить. Сначала я вообще все отрицала: ну, придумали что-то себе, меня это не касается. Когда я не смогла встать, уже нельзя было отрицать проблему. Сначала отказывала только левая сторона, потом — все тело.
Если первый и второй раз в больнице Вита ходила сама, пела там песни и приглашала друзей, то последний раз она уже с трудом могла встать с кровати.
— Я вернулась домой, но даже самые простые действия мне давались с трудом. Чтобы помыть пару тарелок, мне понадобилось четыре часа. Я намыливала тарелку, понимала, что больше не могу стоять, на 20 минут садилась отдохнуть, вставала и продолжала.
Когда стало полегче, взяла палочку деда и попыталась выйти на улицу.
— Моему деду 80 лет, палочку ему сделал племянник, она вся такая скрученная, из сосны. Конечно, люди обращали на меня внимание. Некоторые шарахались, некоторые уступали место, один мужчина даже сделал комплимент в метро, мол, какая у меня красивая палочка. Я понимала, что мне проще лежать и не вставать. Но когда я лежу, я много думаю. И в голову лезут грустные мысли. Я каждый день просыпаюсь с вопросом, а что со мной будет завтра?
Каждый день Вита пьет лекарства, чтобы болезнь не прогрессировала. А еще она решила написать книгу, чтобы рассказать другим пациентам, как жить с рассеянным склерозом.
— Я просто не могла уснуть ночью, я думала, что я могу сделать, ведь нельзя просто сдаваться. И я решила написать книгу, чтобы помочь себе и другим. Я еще могу ходить, я могу говорить. И хочу рассказать свою историю.
Несмотря на все сложности, Вита говорит, что болезнь изменила ее в лучшую сторону.
— Я стала ценить каждый день. Раньше я переживала из-за таких пустяков! Раз 20 думала, прежде, чем что-то сказать. Сейчас рядом со мной только действительно близкие люди. Да, было непросто рассказать о своей болезни. Были люди, которые отворачивались. Думали, раз склероз, со мной лучше не общаться. Спрашивали: «Ты что, дурочка?» Вообще многие ведь думают, что рассеянный склероз — это умственная отсталость. Но я своим примером стараюсь показать обратное: «Посмотрите на меня, разве со мной что-то не так?» Некоторые меня жалели, мне от этого было еще хуже. Я хочу, чтобы меня воспринимали так же, как до болезни. Были люди, которые говорили, что меня спасет только церковь, но я к этому не готова. Я стараюсь быть на позитиве, какой смысл убиваться?
Смысл для Виты — сделать как можно больше полезных дел. Она старается так планировать свой день, чтобы времени на пустые мысли не оставалось.
— Мой план — победить болезнь, победить для самой себя. Это значит, сделать так, чтобы я и дальше могла заниматься любимым делом: окончить университет, поступить в магистратуру, написать книгу, закончить свою родословную. Как только мне полегчало, я стала волонтером, помогала убирать могилы на Военном кладбище. Я теперь не нытик, мне нужно много успеть. Рассуждаю просто: если я не сделаю сегодня, не сделаю никогда.
Врачи, по словам Виты, дают позитивный прогноз, говорят, если выполнять все рекомендации, можно жить полноценно. Недавно Вита узнала, что в Минске есть
— Чудес не бывает, но я в них верю, — улыбается Вита.
Нет одного, характерного симптома для рассеянного склероза
— Если заболевание диагностируют, пациенту ничего не остается, как принять этот факт и стараться с ним жить дальше, — отмечает старший научный сотрудник неврологического отдела РНПЦ неврологии и нейрохирургии Анна Буняк на
Нет одного, характерного симптома для рассеянного склероза. Если бы он был, врачам это очень облегчило бы постановку диагноза. Рассеянный склероз характеризуется различными клиническими симптомами с начала заболевания. Часто первым симптомом может быть ретробульбарный неврит, когда снижается зрение на один или, реже, оба глаза. Следует обязательно обратиться к врачу при появлении таких симптомов, как онемение в одной руке или ноге, в обеих ногах, или если онемение с ног постепенно распространяется до уровня поясницы или грудной клетки. Если без причины появляется двоение в глазах, нарушение координации, которое не проходит в течение 24 часов или даже нарастает, — тоже необходимо обращаться к неврологу.
Заболевание характерно именно для молодых людей в возрасте до 40 лет, в том числе и детей. Самое труднодиагностируемое для врача начало заболевания у пациентов — утомляемость. На такую жалобу, к сожалению, меньше всего обращают внимание врачи, не расценивая как проявление рассеянного склероза. Пациенты называют ее слабостью, усталостью, несоразмерной выполненной нагрузке. Описывают это так: отдохнул, поспал, а утром встал, и нет сил что-либо делать, хочется постоянно лежать. Таким пациентам тяжело даются любые физические и умственные нагрузки. И им иногда тяжело описать врачу то, что они чувствуют, так как это не конкретные клинические симптомы.
Что касается лечения, нужна персонализация терапии для каждого пациента с учетом особенностей течения заболевания, сопутствующих причин.
С 2017 года в Беларуси выделяются бюджетные средства для закупки лекарственных средств, изменяющих течение рассеянного склероза.
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«Чтобы помыть тарелки, мне понадобилось четыре часа». Как жить с рассеянным склерозом, когда тебе 20
Вита Брек сначала не принимала болезнь, а потом решила бороться - позитивом.
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