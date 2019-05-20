«Вместе к здоровью» - и будет успех

Источник материала: Светлы шлях

На прошлой неделе в центре социального обслуживания населения «Теплый дом» прошел итоговый круглый стол по реализации инициативы «Вместе к здоровью» проекта «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» (БЕЛМЕД).

Этот проект реализовывали Сморгонское общественное объединение ветеранов вместе с УТЦСОН «Тёплый дом», Сморгонской ЦРБ, а также Залесским, Синьковским и Жодишковским сельсоветами.

Приветствовали участников мероприятия республиканский координатор инициатив проекта БЕЛМЕД Татьяна Снитко и региональный координатор инициатив проекта БЕЛМЕД Александр Шухно (на фото).





С итоговой презентацией выступила координатор инициативы «Вместе к здоровью» Светлана Бурко. Она рассказала о мероприятиях, которые прошли в рамках проекта, предоставила отзывы о результатах работы «Школы здоровья».

Начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Зоя Крачковская в презентации «Местная инициатива как новационный инструмент в работе социальной службы Сморгонского района» отметила важный вклад инициативы в социальную работу района.





Соцработники получили знания, которые помогут им оказывать первую медицинскую помощь пожилым. Наличие тонометров и глюкометров у пенсионеров, приобретённых в рамках инициативы, усилит профилактическую работу «Школы здоровья». А 17 велосипедов, купленных для соцработников, улучшит качество обслуживания пожилых людей, проживающих в отдалённых деревнях.





Председатель райсовета ветеранов Владимир Косоковский рассказал о роли партнёрства в реализации инициативы, вручил партнерам благодарственные письма. Выступили также заведующая поликлиникой ЦРБ Анна Пешкур, председатель Залесского сельисполкома Зенон Гришкевич, староста деревни Сукневичи и другие участники круглого стола. Все единодушно признали, что инициатива внесла большой вклад в улучшение системы профилактики неинфекционных заболеваний в районе, поблагодарили тренеров «Школы здоровья», врачей ЦРБ.

Было отмечено, что работа инициативы вызвала широкий интерес не только у участников, но и у многих жителей Сморгонщины. Во время реализации проекта были изданы информационные брошюры, которые раздавали пожилым людям на встречах. Татьяна Снитко предложила выделить средства для того, чтобы увеличить количество экземпляров и распространить их по всему району.





Подводя итоги работы круглого стола, модератор мероприятия Надежда Карасёва и координатор инициативы Светлана Бурко выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве партнёров инициативы, распространении её опыта в районе.

Александра ЦЫБОВСКАЯ.

Фото Сергея ЮРЕВИЧА.