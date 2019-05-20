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Служба собственной безопасности МВД проводит разбирательство по факту гибели сотрудника ГАИ в Могилеве

21.05.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Служба собственной безопасности МВД проводит служебное разбирательство по факту гибели сотрудника МВД Евгения Потаповича в Могилеве, сообщил БелаПАН первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Иван Подгурский.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Будут сделаны конкретные выводы, почему это произошло, почему он был один и так далее», — сказал Подгурский. По его словам, на проверку отводится два месяца, но с разрешения министра ее срок может продлеваться.

На вопрос, есть ли какие-то предположения, для чего Евгений Потапович пытался инсценировать убийство, замглавы МВД ответил: «Трудно прокомментировать, зачем делал инсценировку. Но в том, что произошло самоубийство, у меня сомнений нет. Мы проследили каждый его шаг — начиная от момента закупки в магазине лопаты, дров и жидкости для розжига».

На вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, Подгурский ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

Основная версия гибели лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича, пропавшего 16 мая, а после обнаруженного мертвым в лесополосе в двух километрах от Могилева, — суицид, заявил на брифинге 20 мая в Минске начальник главного следственного управления Следственного комитета Беларуси Евгений Архиреев.

Вместе с тем, по его словам, расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа инспектора ГАИ Потаповича с огнестрельным ранением в голову продолжается. Архиреев напомнил, что дело возбуждено по ст. 362 УК Беларуси (убийство сотрудника органов внутренних дел).

Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Лейтенанта Потаповича похоронили 18 мая в Белыничском районе.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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На вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, Подгурский ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем...
 
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