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Служба собственной безопасности МВД проводит разбирательство по факту гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
21.05.2019 15:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Служба собственной безопасности МВД проводит служебное разбирательство по факту гибели сотрудника МВД Евгения Потаповича в Могилеве, сообщил БелаПАН первый заместитель министра внутренних дел, начальник криминальной милиции Иван Подгурский.
«Будут сделаны конкретные выводы, почему это произошло, почему он был один и так далее», — сказал Подгурский. По его словам, на проверку отводится два месяца, но с разрешения министра ее срок может продлеваться.
На вопрос, есть ли какие-то предположения, для чего Евгений Потапович пытался инсценировать убийство, замглавы МВД ответил: «Трудно прокомментировать, зачем делал инсценировку. Но в том, что
На вопрос, не считает ли он, что МВД должно
Основная версия гибели лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича, пропавшего 16 мая, а после
Вместе с тем, по его словам, расследование уголовного дела по факту обнаружения трупа инспектора ГАИ Потаповича с огнестрельным ранением в голову продолжается. Архиреев напомнил, что дело возбуждено по ст. 362 УК Беларуси (убийство сотрудника органов внутренних дел).
Евгению Потаповичу было 22 года, он родился в Могилеве. В 2018 году окончил Могилевский институт МВД, после чего проходил службу в батальоне дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Могилевского облисполкома. Лейтенанта Потаповича
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Служба собственной безопасности МВД проводит разбирательство по факту гибели сотрудника ГАИ в Могилеве
На вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, Подгурский ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем...
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