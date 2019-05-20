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Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен по юго-западу Беларуси во второй половине дня
21.05.2019 15:28 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен по юго-западу Беларуси во второй половине дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня с 15.00 до 21.00 по юго-западной части Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах пройдет град.
В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.-0-
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21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен по юго-западу Беларуси во второй половине дня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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