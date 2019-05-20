Онкологи рассказали, чем опасны солнечные ожоги и почему обязательно надо пользоваться защитным кремом

Источник материала: Tut.by

До лета остаются считанные дни. Плавательный сезон в стране уже открыт, и снова начались обсуждения солнцезащитных кремов. Некоторые, например, считают, что они провоцируют рак кожи. Так ли это, пояснили специалисты.

— Кремы не приводят к развитию рака и меланомы. Пользоваться ими нужно, и это доказано, — рассказал Александр Жуковец, завкафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования. — Но речь идет о систематическом использовании, а не спорадическом, когда вы собрались на пляж? и только в этот период используете крем.

По словам специалистов солнцезащитный крем нужно наносить за 20 минут до выхода на солнце. При этом, если вы постоянно находитесь на солнце, обновлять его на коже необходимо каждые 40 минут.

— Особое внимание нужно обратить на кожу детей, — предупреждает Александр Лукьянов, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии и онкомаммологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова. — Доказано: лица, которые до 14−15 лет имеют хотя бы однократный ожог, это угрожаемые лица в плане последующего развития меланом кожи.

Что касается взрослых, то специалист уточняет: в их случае солнечные ожоги могут грозить развитием других раков кожи.

Специалисты напоминают, даже если вы наносите солнцезащитный крем, это не значит, что вы можете сколько угодно находиться на солнце. И на море советуют загорать в утренние и вечерние часы — с 9.00 до 11.00 и с 16.00 до 18.00.