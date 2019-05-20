Правозащитники требуют разобраться с массовыми задержаниями ромов

После сообщения погибшего 16 мая в Могилеве лейтенанта ГАИ о похищении группой лиц цыганской национальности, в Могилевской области прошли настоящие облавы на ромов. Правозащитники требуют Генпрокуратуру разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных людей.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве. Могилевские правозащитники также направили в областную прокуратуру жалобу на действия руководящего состава УВД облисполкома и сотрудников милиции региона.

«Всего в ходе этого рейда представителями органов МВД в местах компактного проживания представителей данной национальности было задержано около 100 человек: женщин, несовершеннолетних детей и мужчин. Часть из них позже освободили, а мужчины, в количестве около 50-ти человек, были задержаны на трое суток. Как стало известно позже, в отношении задержанных были начаты административные процессы за якобы совершенное ими мелкое хулиганство. Учитывая обстоятельства и место их задержаний (по месту их непосредственного проживания), это свидетельствует об их незаконном, произвольном характере», - говорится на сайте «Весны».

Алесь Беляцкий отмечает, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. Кроме того, по многочисленным свидетельствам очевидцев и жертв, задержания сопровождались использованием физической силы, оскорблениями и запугиваниями.

Сайт « Могилевская весна », в свою очередь, сообщает, что правозащитники получали сообщения об избиениях, пытках, унижающем человеческое достоинство обращении в отношении тех, кого задержали после информации о похищении сотрудника могилевской ГАИ, на протяжении нескольких дней. При этом, отмечает правозащитник Александр Бураков, сами цыгане отказываются писать заявления на сотрудников милиции, так как опасаются преследований и мести.