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Правозащитники требуют разобраться с массовыми задержаниями ромов

21.05.2019 15:48 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

После сообщения погибшего 16 мая в Могилеве лейтенанта ГАИ о похищении группой лиц цыганской национальности, в Могилевской области прошли настоящие облавы на ромов. Правозащитники требуют Генпрокуратуру разобраться, на каком основании сотрудники милиции задерживали и избивали невиновных людей.

Председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий направил в Генеральную прокуратуру заявление с просьбой провести проверку законности задержаний граждан цыганской национальности 16 мая в Могилеве. Могилевские правозащитники также направили в областную прокуратуру жалобу на действия руководящего состава УВД облисполкома и сотрудников милиции региона.

«Всего в ходе этого рейда представителями органов МВД в местах компактного проживания представителей данной национальности было задержано около 100 человек: женщин, несовершеннолетних детей и мужчин. Часть из них позже освободили, а мужчины, в количестве около 50-ти человек, были задержаны на трое суток. Как стало известно позже, в отношении задержанных были начаты административные процессы за якобы совершенное ими мелкое хулиганство. Учитывая обстоятельства и место их задержаний (по месту их непосредственного проживания), это свидетельствует об их незаконном, произвольном характере», - говорится на сайте «Весны».

Алесь Беляцкий отмечает, что все задержания происходили исключительно по национальному признаку. Кроме того, по многочисленным свидетельствам очевидцев и жертв, задержания сопровождались использованием физической силы, оскорблениями и запугиваниями.

Сайт «Могилевская весна», в свою очередь, сообщает, что правозащитники получали сообщения об избиениях, пытках, унижающем человеческое достоинство обращении в отношении тех, кого задержали после информации о похищении сотрудника могилевской ГАИ, на протяжении нескольких дней. При этом, отмечает правозащитник Александр Бураков, сами цыгане отказываются писать заявления на сотрудников милиции, так как опасаются преследований и мести.

Напомним, что 16 мая вечером появилась информация о том, что лейтенант милиции Евгений Потапович был похищен, а затем найден убитым в Могилевской области. В розыск был объявлен черный автомобиль ГАЗ с полной тонировкой и российскими номерами. О нем лейтенант успел написать своим коллегам незадолго до смерти. По горячим следам никого задержать не удалось. 20 мая СК провел брифинг, на котором рассказал о результатах расследования смерти лейтенанта ГАИ в Могилеве. Следствие установило, что Евгений Потапович, вероятнее всего, покончил жизнь самоубийством. Во всяком случае пока - данная версия является приоритетной. Сообщение о похищении цыганами и авто с российскими номерами, по мнению СК, он выдумал, чтобы его тело быстрее нашли.

 
Теги: Могилев
 
 
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После сообщения погибшего 16 мая в Могилеве лейтенанта ГАИ о похищении группой лиц цыганской национальности, в Могилевской области прошли настоящие облавы на...
 
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