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В Лельчицах вынесли приговор мужчине, который долгие годы хранил у себя под кроватью боеприпасы
21.05.2019 15:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Лельчицах вынесли приговор 51-летнему местному жителю, который хранил дома боеприпасы. Подробности
Установлено, что боеприпасы обвиняемый нашел еще летом 1989 года на территории воинской части расположенной в Москве. Находки привез домой в родные Симоничи Лельчицкого района, где все годы и хранил.
Милиционеры обнаружили их в марте при осмотре дома сельчанина в чемодане под кроватью. Находки оказались детонаторами к авиационным боеприпасам.
В отношении мужчины за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбудили уголовное дело.
На днях суд Лельчицкого района приговорил обвиняемого к году исправительных работ с удержанием в доход государства ежемесячно 15% из заработка.
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Боеприпасы обвиняемый нашел еще летом 1989 года на территории воинской части расположенной в Москве. Находки привез домой в родные Симоничи Лельчицкого района, где...
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