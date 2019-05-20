В Лельчицах вынесли приговор мужчине, который долгие годы хранил у себя под кроватью боеприпасы

Источник материала: Tut.by

В Лельчицах вынесли приговор 51-летнему местному жителю, который хранил дома боеприпасы. Подробности сообщили в областном суде.

Установлено, что боеприпасы обвиняемый нашел еще летом 1989 года на территории воинской части расположенной в Москве. Находки привез домой в родные Симоничи Лельчицкого района, где все годы и хранил.

Милиционеры обнаружили их в марте при осмотре дома сельчанина в чемодане под кроватью. Находки оказались детонаторами к авиационным боеприпасам.

В отношении мужчины за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ возбудили уголовное дело.

На днях суд Лельчицкого района приговорил обвиняемого к году исправительных работ с удержанием в доход государства ежемесячно 15% из заработка.