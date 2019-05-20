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Гордость района. Этому сердцу – 94

21.05.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Гордость района. Этому сердцу – 94
Справедливый,  честный,  настоящий…

Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МВД – Василий Захарович Ключенко – вчера отметил свой день рождения. Сотрудники Столинского РОВД по доброй традиции поздравляют пенсионера не только с Днём Победы, но и с днём рождения.
…Хотелось бы написать, что Василий Захарович встретил нас бодрым и полным сил, но это не так. Своё состояние ветеран, у которого в тот день прыгало давление, описывает кратко и с юмором:
– Негодный я совсем! В голове завируха и сердце стучит!
И не удивительно. Этому сердцу, преданному своей профессии, уже девяносто четыре! Тридцать девять из них В. З. Ключенко проработал в одной (!) должности и на одном месте: участковым инспектором по трём сельским Советам пинского направления. Он – образец для подражания для сегодняшнего поколения милиционеров. Не раз, пока позволяли силы и здоровье, приезжал и делился воспоминаниями со своими преемниками в Столинском РОВД, с юной сменой. Нашёл в себе силы и принял участие в праздновании Дня Победы-2019.
Василий Захарович рад нашему приезду, вниманию и подарку от сотрудников РОВД. Волнуется, запинается:
– Как мне вас отблагодарить?
– Отблагодарите воспоминаниями! – предлагаем мы и окунаемся в интересную и нелёгкую послевоенную жизнь.
Что может быть благоприятнее для преступной деятельности, чем страна, ослабленная войной? Наш собеседник вспоминает, как буйствовали воришки, дезертиры и преступная группировка бывшего полицая Матюха. Свою банду он сколотил из таких же, как сам: беспринципных и дерзких. Воровали, грабили, убивали… Матюха не могли задержать несколько послевоенных лет!
В 1951 году, на Рождество, его, наконец, поймали. Непосредственное участие в этом принимал Василий Ключенко, который ранил Матюха в руку. За все злодеяния преступник был приговорён к смертной казни в виде повешения. Василий Захарович лично присутствовал на суде, который проходил в Пинске. Это была победа не над одним человеком. Это было торжество справедливости над послевоенной преступностью в целом.
Не был в тени Ключенко ни во времена войны (партизан, подрывник, пример для остальных), ни после неё. Всегда занимал активную жизненную позицию – райком комсомола, совет отличников, художественная самодеятельность и огромная преданность выбранной работе. Не изменял должности участкового всю свою жизнь, хотя не раз поступали предложения о повышении.
– Люди знали меня и уважали, а я уважал их… Я всегда хотел быть лучше…
И, как показывает жизнь, это у Василия Захаровича отлично получилось! И хочется верить, что в следующем году, в этом же составе, мы поздравим его с 95-ым днём рождения! Здоровья вам и сил!
Лилия
ГУЩА

 
 
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Справедливый,  честный,  настоящий… Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран МВД – Василий Захарович Ключенко – вчера отметил свой день рождения.
 
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