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«Зачем гнобить целый народ?» Цыгане Могилева после жесткой облавы написали помощнику президента
21.05.2019 16:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Где защиту искать?» — переживают жители могилевского микрорайона Чапаевка. В ночь на прошлую пятницу живущих тут мужчин, женщин, подростков цыганской национальности массово увезли в РОВД, а затем поместили в СИЗО. Причина — информация о том, что якобы тут неизвестные затолкали в машину,
В пятницу поселок был пустым из-за того, что мужчин — молодых и пожилых — увезли в ИВС. В понедельник они все уже были дома, но отсыпались. Во вторник утром мы впервые видим на улицах Чапаевки смуглых черноволосых мужчин.
— Вун, как меня задерживали, — задирает брючину пожилой мужчина и показывает большой темно-фиолетовый синяк, который начал уже желтеть по краям. В ответ на просьбу сфотографировать гематому мужчина поправляет одежду и быстро уходит. — Не нужно ничего фотографировать — мне проблем больше не нужно.
Страх — то, о чем говорят в поселке все представители цыганской национальности. В разговорах с журналистами они все рассказывают, что силовики в ночь на 17 мая «врывались в дома», вели себя жестко и даже жестоко. Жалуются на несправедливое и предвзятое агрессивное отношение к себе со стороны как правоохранителей, так и незнакомых могилевчан. Потому что местные говорят, что все в микрорайоне жили и живут дружно.
А боятся представители цыганской национальности нового «налета» силовиков: по микрорайону гуляет слух, что он неизбежен. И последует незамедлительно, если задержанные публично пожалуются на то, как их допрашивали, и заявят о травмах.
— Нам всем, кого задерживали, выписали штрафы, составили протоколы и отправили из ИВС, — говорит молодой парень. — Ждем теперь извещение по почте, чтобы штраф заплатить. За что? А кому что «пришили». Например, якобы в туалет в неположенном месте сходили.
— Давали какие-то бумаги, я подписал. А что там — не знаю, я неграмотный, — подтвердил TUT.BY один из мужчин, который также провел трое суток в ИВС. — Был там какой-то адвокат, но он толком ничего не объяснил.
По словам жителей Чапаевки, всего в ИВС за несколько дней побывали более сотни представителей цыганской национальности. Все — мужчины разного возраста.
Мужчина, по виду ему за 50, рассказывает, как его задерживали в ночь на 17 мая:
— Ворвались в дом, [ничего] не объясняли, схватили и затолкали в машину
На словах о силовиках в масках и с автоматами его внуки, которые возятся рядом на диване, затихают.
— Паф-паф, — широко открывает черные глазенки один из них.
Стрельбы, говорят, цыгане, конечно, в этом доме не было — детей просто очень впечатлило оружие. Но хозяйка дома жалуется, что внуки после того «шмона» спят очень беспокойно, просыпаются, кричат.
— Зачем гнобить целый народ? — перебивают друг друга местные. — Когда злодейство русский делает, всех русских же не забирают под дулами автоматов в милицию! Почему с нами можно обращаться так? Всю жизнь тут мирно прожили — и теперь такое беззаконие.
Из разговоров с местными жителями становится понятно, что они и не знают, как себя защитить, и боятся это делать. С одной стороны, цыгане возмущены тем, что силовики вели себя очень жестко и даже жестоко. Поясняют: если и нужно было опросить хоть все цыганские семьи, можно было сделать это более цивилизованно и не пугать детей. С другой стороны, жители Чапаевки боятся, что если они начнут обжаловать штрафы, которые мужчинам выписали после задержаний, то им «не поздоровится».
— Я бы пошла разбираться, так за сына, внуков боюсь, чтобы им плохо не сделали, — рассказывает пожилая женщина.
Ромы после случившегося обсуждают, что делать дальше. Просят «сказать президенту, что они ни в чем не виноваты и просто хотят спокойно жить и работать». Они составили обращение к помощнику президента по Могилевской области Михаилу Русому. В нем ни на что не жалуются — просто просят защитить.
— Собрали уже 70 подписей под ним, но не знаем, стоит ли отправлять. Нам же не будет после этого хуже? — спрашивают женщины.
В микрорайоне обсуждают также, что стоит обратиться за защитой к Надежде Деметер в Москву: она является председателем Федеральной национально-культурной автономии российских цыган. И неважно, что это другая страна.
Местные рассказывают, что им звонят родственники из России, Польши, Литвы. Спрашивают, что случилось и чем помочь. Советуют нанять адвоката и написать жалобу даже в ООН. Но в первую очередь — в Администрацию президента.
«Возможно, единственный шанс дать сдачи»
Могилевские правозащитники направили в областную прокуратуру требование разъяснить ситуацию с массовыми задержаниями представителей цыганской национальности. Правозащитник Борис Бухель рассказал TUT.BY, что действовали они от своего имени, основываясь на сообщениях в СМИ и словах самих задержанных, с которыми они общались в воскресенье, 19 мая, когда тех выпускали из ИВС.
— Исходя из той информации, которая у нас есть, милиция явно перегнула палку. Есть веские основания о возбуждении уголовного дела, так как были нарушены права граждан Беларуси цыганской национальности. В обращении в прокуратуру мы попросили разобраться в действиях милиции, привлечь к ответственности виновных. Также мы попросили принять меры для отставки начальника УВД Могилевского облисполкома, — рассказал Бухель. — А если опираться на версию Следственного комитета о том, что лейтенант Потапович совершил суицид, то своей должности, мы считаем, должен лишиться и начальник ГАИ — за допуск к работе сотрудника с суицидальными наклонностями, в том числе за допуск его к оружию.
Правозащитники считают, что массовые задержания в микрорайоне Чапаевка имели дискриминационный характер по национальному признаку. Они также уверены, что сейчас у представителей народа рома есть шанс отстоять свои права.
— Возможно, это единственный шанс дать сдачи, заявить о дискриминации во всеуслышание, чтобы в следующий раз силовики не вламывались в дома и не устраивали фактически погромы, а действовали по закону, — сказал Борис Бухель.
Он рассказал TUT.BY, что был разговор с представителем цыган о том, чтобы кто-то из них выступил публично и представлял интересы нации. Но мужчина сказал, что боится расправы со стороны милиции, которая, по его словам, обязательно последует, если цыгане инициируют разбирательство по этому делу.
Правозащитники в Бобруйске и Минске говорят, что была информация о задержаниях представителей цыганской национальности и у них. В частности, в Минске — в Советском районе и в Колодищах, в Бобруйске — в микрорайоне Титовка, где массово проживают цыгане. Однако жалоб на действия сотрудников милиции к ним не поступало.
Бобруйчанин, который живет в Титовке, подтвердил, что милиция допрашивала живущих здесь представителей народности рома вечером 16 и 17 мая. По его словам, милиция оцепила микрорайон, увозила на допросы мужчин, женщин, а после этого отпускала — на длительный срок никого не задерживали.
Председатель незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий также
Служба собственной безопасности МВД
На вопрос, не считает ли он, что МВД должно извиниться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве, Подгурский ответил: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».
Что произошло
Сообщение о том, что в Могилеве похищен сотрудник милиции,
Однако через несколько часов тело лейтенанта нашли в паре километров от Могилева в лесу с огнестрельным ранением в голову. 18 мая Евгения Потаповича
Около тела Потаповича обнаружен табельный пистолет милиционера. Из него он выстрелил себе в голову, сообщили в СК. Его руки действительно были закованы в наручники, однако следствие пришло к выводу, что он мог сделать это сам, также положение рук позволяло самостоятельно произвести выстрел в голову.
Никаких следов борьбы или насилия, кроме огнестрельного ранения, на теле Потаповича не обнаружено. На правой руке лейтенанта осталась кровь.
Установлено, что в апреле нынешнего года Потапович уже совершал попытку суицида. Следователи узнали, что 1 апреля он заготовил сообщения о суицидальных намерениях друзьям и сослуживцам — и часть из них даже разослал.
При чем тут цыгане
По первоначальной версии, сотрудника ГАИ в черную «Волгу» затолкали трое неизвестных лиц цыганской или кавказской наружности в микрорайоне Чапаевка и вывезли в неизвестном направлении.
Потому в ночь на 17 мая в микрорайоне милиция «шмонала» дома представителей цыганской национальности, которых здесь немало. На допросы вывозили всех: подростков, женщин, мужчин, —
Напомним, 20 мая в СК заявили: «В качестве подозреваемых представители этнического меньшинства не задерживались… Милиция отрабатывала в рамках одной из версий».
Расследование дела продолжается.
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По делу о пропаже и смерти молодого гаишника в ночь на 17 мая в Могилеве задержали более 150 цыган. А теперь следствие говорит о суициде лейтенанта.
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