У здания гимназии г. Буда-Кошелево состоялся пионерский сбор, на котором учащихся городских учреждений образования приняли в ряды Белорусской республиканской пионерской организации.
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Пионерский сбор состоялся в городе Буда-Кошелёво
21.05.2019 — Новости Общества | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
У здания гимназии г. Буда-Кошелево состоялся пионерский сбор, на котором учащихся городских учреждений образования приняли в ряды Белорусской республиканской пионерской организации.
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У здания гимназии г. Буда-Кошелево состоялся пионерский сбор, на котором учащихся городских учреждений образования приняли в ряды Белорусской...
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