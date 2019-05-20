Витебского психиатра Постнова осудили на три года «химии» за клевету на прокурора города

Источник материала: Tut.by

Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — таков приговор суда в отношении витебского «доктора-правдоруба» Игоря Постнова (так врача-психиатра назвали за постоянную критику власти). Его признали виновным в клевете на прокурора Витебска Юрия Романовского — якобы он незаконно освободил от уголовного преследования подругу жены. Приговор не вступил в законную силу, сообщает «Віцебская вясна».



Игорь Постнов. Фото: Сергей Серебро

Суд Бешенковичского района под председательством судьи Натальи Рощиной признал виновным Игоря Постнова «в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих другое лицо (клевета), размещенных в глобальной сети Интернет», и на основании ч. 2 ст. 188 УК приговорил его к ограничению свободы на 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

По приговору суда, исправление обвиняемого «возможно только путем возложения обязанностей, которые ограничат его свободу в условиях осуществления за ним надзора».

«Другие виды наказаний для обвиняемого неэффективны», — говорится в приговоре.

Заседания выездного суда Бешенковичского района проходили в Витебске в закрытом режиме.

С самого начала обвиняемыми по делу о клевете на прокурора Романовского проходили двое витеблян — Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, но позже их дела разделили.

В августе 2018 года управление СК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК (Клевета) против витеблян Рафаэля Кириллова-Шмильхольдхарда и Игоря Постнова. Поводом стало заявление прокурора города Витебска Юрия Романовского. В постановлении СК говорилось, что «Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, «имея единый преступный умысел на распространение заведомо ложных измышлений, которые оскорбляли другое лицо (клевета), при помощи компьютерной техники составили заявление № 2 от 26.06.2017 и разослали его в различные организации и государственные органы». Согласно постановлению, авторы заявления обвинили прокурора в том, что он, пользуясь служебной властью, якобы вступился за подругу своей жены, на которую было заведено уголовное дело, а позже способствовал ее незаконному освобождению от уголовного преследования. Заявление было разослано по более чем 20 адресам (в том числе в посольства Великобритании, Латвии, Чехии), а также было опубликовано на страницах Игоря Постнова в соцсетях.

Витебский правозащитник Павел Левинов считает приговор Постнову несправедливым:

— Не должно быть уголовной ответственности за оскорбление или клевету. Это просто нонсенс! А говорить о том, доказана здесь вина Постнова или нет, невозможно: по непонятным причинам судебное заседание проходило в закрытом режиме. Личность, которую оскорбили и на которую возвели клевету, в суде практически не появлялась и никаких показаний в суде не давала.