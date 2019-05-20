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Витебского психиатра Постнова осудили на три года «химии» за клевету на прокурора города
21.05.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — таков приговор суда в отношении
Суд Бешенковичского района под председательством судьи Натальи Рощиной признал виновным Игоря Постнова «в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих другое лицо (клевета), размещенных в глобальной сети Интернет», и на основании ч. 2 ст. 188 УК приговорил его к ограничению свободы на 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.
По приговору суда, исправление обвиняемого «возможно только путем возложения обязанностей, которые ограничат его свободу в условиях осуществления за ним надзора».
«Другие виды наказаний для обвиняемого неэффективны», — говорится в приговоре.
Заседания выездного суда Бешенковичского района проходили в Витебске в закрытом режиме.
С самого начала обвиняемыми по делу о клевете на прокурора Романовского проходили двое витеблян — Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, но позже их дела разделили.
Витебский правозащитник Павел Левинов считает приговор Постнову несправедливым:
— Не должно быть уголовной ответственности за оскорбление или клевету. Это просто нонсенс! А говорить о том, доказана здесь вина Постнова или нет, невозможно: по непонятным причинам судебное заседание проходило в закрытом режиме. Личность, которую оскорбили и на которую возвели клевету, в суде практически не появлялась и никаких показаний в суде не давала.
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По приговору суда, исправление обвиняемого «возможно только путем возложения обязанностей, которые ограничат его свободу в условиях осуществления за ним...
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