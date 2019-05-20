ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Витебского психиатра Постнова осудили на три года «химии» за клевету на прокурора города

21.05.2019 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа — таков приговор суда в отношении витебского «доктора-правдоруба» Игоря Постнова (так врача-психиатра назвали за постоянную критику власти). Его признали виновным в клевете на прокурора Витебска Юрия Романовского — якобы он незаконно освободил от уголовного преследования подругу жены. Приговор не вступил в законную силу, сообщает «Віцебская вясна».


Игорь Постнов. Фото: Сергей Серебро

Суд Бешенковичского района под председательством судьи Натальи Рощиной признал виновным Игоря Постнова «в распространении заведомо ложных измышлений, порочащих другое лицо (клевета), размещенных в глобальной сети Интернет», и на основании ч. 2 ст. 188 УК приговорил его к ограничению свободы на 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

По приговору суда, исправление обвиняемого «возможно только путем возложения обязанностей, которые ограничат его свободу в условиях осуществления за ним надзора».

«Другие виды наказаний для обвиняемого неэффективны», — говорится в приговоре.

Заседания выездного суда Бешенковичского района проходили в Витебске в закрытом режиме.

С самого начала обвиняемыми по делу о клевете на прокурора Романовского проходили двое витеблян — Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, но позже их дела разделили.

В августе 2018 года управление СК по Витебской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 188 УК (Клевета) против витеблян Рафаэля Кириллова-Шмильхольдхарда и Игоря Постнова. Поводом стало заявление прокурора города Витебска Юрия Романовского.

В постановлении СК говорилось, что «Игорь Постнов и Рафаэль Кириллов-Шмильхольдхард, «имея единый преступный умысел на распространение заведомо ложных измышлений, которые оскорбляли другое лицо (клевета), при помощи компьютерной техники составили заявление № 2 от 26.06.2017 и разослали его в различные организации и государственные органы».

Согласно постановлению, авторы заявления обвинили прокурора в том, что он, пользуясь служебной властью, якобы вступился за подругу своей жены, на которую было заведено уголовное дело, а позже способствовал ее незаконному освобождению от уголовного преследования.

Заявление было разослано по более чем 20 адресам (в том числе в посольства Великобритании, Латвии, Чехии), а также было опубликовано на страницах Игоря Постнова в соцсетях.

Витебский правозащитник Павел Левинов считает приговор Постнову несправедливым:

— Не должно быть уголовной ответственности за оскорбление или клевету. Это просто нонсенс! А говорить о том, доказана здесь вина Постнова или нет, невозможно: по непонятным причинам судебное заседание проходило в закрытом режиме. Личность, которую оскорбили и на которую возвели клевету, в суде практически не появлялась и никаких показаний в суде не давала.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По приговору суда, исправление обвиняемого «возможно только путем возложения обязанностей, которые ограничат его свободу в условиях осуществления за ним...
 
Новости дня
Новости общества
 
Лагеря Гродненщины ждут ваших детей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
21.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика