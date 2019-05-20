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Пьяный минчанин пошутил в метро про бомбу и теперь заплатит большой штраф

21.05.2019 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 33-летнему минчанину, который зимой пошутил про бомбу на станции метро «Малиновка». Его наказали большим штрафом и принудительным лечением, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, поздно вечером 15 февраля в милицию позвонили из метро. Пьяный мужчина (1,72 промилле алкоголя в крови) на конечной станции «Малиновка» отказался выйти из вагона, поругался из-за этого с дежурной и угрожал, что взорвет бомбу. На место выезжали саперы, но ничего опасного не нашли.

«В результате чего причинил имущественный вред военной части 5448 МВД и ГУВД Мингорисполкома», — сообщается в приговоре суда.

Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о взрыве и на основании ст. 340 Уголовного кодекса приговорили к штрафу.

Размер штрафа, с учетом срока содержания под стражей, сократили с 500 до 200 базовых величин. То есть теперь мужчина должен заплатить 5100 рублей.

Также его будут принудительно лечить от наркомании по месту жительства. Известно, что в прошлом минчанин не раз был судим, в том числе за грабеж и уклонение от наказания.

 
 
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